Футбол
Брых рассудит «Барселону» и «МЮ» на «Камп Ноу»Матч ТВ 05:23
УЕФА назвал имена арбитров, которые будут работать на ответных матчах ¼ финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» — «Аякс». Матч в Испании обслужит бригада немецких судей во главе с Феликсом Брыхом. Помогать на бровках ему будут Марк Борш и Штефан Лупп.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:23, Ашберн
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