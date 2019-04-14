Брых рассудит «Барселону» и «МЮ» на «Камп Ноу»Матч ТВ 05:23

УЕФА назвал имена арбитров, которые будут работать на ответных матчах ¼ финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» — «Аякс». Матч в Испании обслужит бригада немецких судей во главе с Феликсом Брыхом. Помогать на бровках ему будут Марк Борш и Штефан Лупп.

Брых рассудит «Барселону» и «МЮ» на «Камп Ноу»

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