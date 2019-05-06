Футбол

Брых обслужит ответный матч между «Аяксом» и «Тоттенхэмом»Матч ТВ 06:44

Аякс — Тоттенхэм
8 мая
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Амстердам Арена»
УЕФА назначил арбитров на ответный матч ½ финала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхэмом». В первой игре «Аякс» одержал победу со счетом 1:0. Матч обслужит немецкая бригада судей во главе с Феликсом Брыхом. Помогать ему на бровках будут Марк Борш и Штефан Лупп.
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Назначен судья на ответный матч «Аякс» - «Тоттенхэм»

Газета.Ru08:50

Брих обслужит матч «Аякс» — «Тоттенхэм» в полуфинале Лиги чемпионов

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Брих назначен на ответный матч «Аякса» с «Тоттенхэмом»

Sports.ru07:23

Брых обслужит ответный матч между «Аяксом» и «Тоттенхэмом»

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Брых рассудит ответный матч полуфинала ЛЧ между «Аяксом» и «Тоттенхэмом»

РИА Новости06:34

Немецкие арбитры назначены на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм»

Sport24.ru06:21

Брих обслужит матч «Аякс» - «Тоттенхэм»

Спорт-Экспресс06:46
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