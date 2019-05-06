Брых обслужит ответный матч между «Аяксом» и «Тоттенхэмом»Матч ТВ 06:44

УЕФА назначил арбитров на ответный матч ½ финала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхэмом». В первой игре «Аякс» одержал победу со счетом 1:0. Матч обслужит немецкая бригада судей во главе с Феликсом Брыхом. Помогать ему на бровках будут Марк Борш и Штефан Лупп.

Брых обслужит ответный матч между «Аяксом» и «Тоттенхэмом»

Политика Порошенко вызвали на допрос в генпрокуратуру Украины Генеральная прокуратура Украины вызвала действующего президента Украины Петра Порошенко на допрос 7 мая, передают «Украинские новости» со ссылкой на два источника в ведомстве.

Авто АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4 В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.

Происшествия Бортпроводник SSJ-100 рассказала о моменте аварии самолета Хлопок и вспышка предшествовали аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщила бортпроводник воздушного судна Татьяна Касаткина в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

Происшествия Суд арестовал обвиняемого в массовом убийстве в Челябинской области Суд в понедельник арестовал до 4 июля жителя Челябинской области, который обвиняется в убийстве в жилом доме в городе Нязепетровске пятерых человек, в том числе 4-летнего ребенка, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Футбол «МЮ» предлагает «Ювентусу» обмен Дармиана на Канселу с доплатой Как утверждает Tuttomercatoweb, английский клуб готов предложить Маттео Дармиана и некую сумму за защитника туринцев Жоао Канселу.

Происшествия СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Экономика Гонконг разрешил поставки свинины и говядины из России Власти Гонконга разрешили поставки свинины, говядины, а также свиных и говяжьих субпродуктов из России.

Политика В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов.

Экономика Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.

Армия и оружие Лазер ВВС США сбил ракеты в воздухе Военные США успешно сбили несколько ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.

Футбол Салах не поможет «Ливерпулю» в ответном матче с «Барселоной» Английский "Ливерпуль", в первой игре полуфинала Лиги чемпионов уступивший испанской "Барселоне" 0:3, оказался перед ответной игрой в еще более тяжелом положении, лишившись одного из своих лидеров.