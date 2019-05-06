Брых обслужит ответный матч между «Аяксом» и «Тоттенхэмом»Матч ТВ 06:44

УЕФА назначил арбитров на ответный матч ½ финала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхэмом». В первой игре «Аякс» одержал победу со счетом 1:0. Матч обслужит немецкая бригада судей во главе с Феликсом Брыхом. Помогать ему на бровках будут Марк Борш и Штефан Лупп.

Брых обслужит ответный матч между «Аяксом» и «Тоттенхэмом»

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