Футбол

Брых обслужит ответный матч между «Аяксом» и «Тоттенхэмом»Матч ТВ 06:44

Аякс — Тоттенхэм
8 мая
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Амстердам Арена»
УЕФА назначил арбитров на ответный матч ½ финала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхэмом». В первой игре «Аякс» одержал победу со счетом 1:0. Матч обслужит немецкая бригада судей во главе с Феликсом Брыхом. Помогать ему на бровках будут Марк Борш и Штефан Лупп.
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