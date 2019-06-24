Энергетика
Брянским водителям сообщили о росте цен на бензин после 1 июляБрянские новости 00:15
Брянским водителям сообщили о росте цен на бензин после 1 июля. Именно в этот день заканчивается действие соглашения нефтяных компаний страны с министерством энергетики России и антимонопольщиками о контроле цен на бензин.
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с чего всё началось
1 июля истекает срок действия соглашения нефтяных компаний с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о контроле цен на бензин и дизтопливо на розничном и мелкооптовом рынках. Оно действует с ноября прошлого года.Ведомостивчера в 17:57
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:39, Вашингтон
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