Общество
Брянский губернатор разберется с мэром Клинцов из-за скандала с детьми
Брянский губернатор разберется с мэром Клинцов из-за скандала с детьмиREGNUM07:29
Губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал детально разобраться и если понадобится наказать чиновников администрации города Клинцы, которые отправили своих детей на отдых в Турцию по оплаченным благотворительным фондом путевкам, предназначенным для тяжелобольных детей и детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.
REGNUM07:29
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Вот по главе администрации мы примем решение, что так поступать нельзя — свою дочку не нужно бы направлять. Мы сейчас посмотрим его дальнейшее использование в качестве главы.
— Александр Богомаз, российский политикТелеканал 360° 05:29
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