Общество

Брянский губернатор раскритиковал отправившего дочь в Турцию чиновника
Lenta.ru
05:13

Глава города Клинцы Олег Шкуратов, отправивший дочь в Турцию за счет благотворительного фонда, поступил аморально, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Его слова приводит телеканал «Звезда» в понедельник, 24 декабря.
Lenta.ru05:13
Александр Богомаз
Ситуация, произошедшая в Клинцах, возмутительная. Такое поведение чиновников просто недопустимо, в первую очередь, с моральной точки зрения. Заместитель главы администрации Клинцов Людмила Лубская уже не работает в администрации.
— Александр Богомаз, российский политикВашГород.ру вчера в 12:00

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