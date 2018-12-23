Общество
Брянский губернатор раскритиковал отправившего дочь в Турцию чиновника
Брянский губернатор раскритиковал отправившего дочь в Турцию чиновникаLenta.ru05:13
Глава города Клинцы Олег Шкуратов, отправивший дочь в Турцию за счет благотворительного фонда, поступил аморально, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Его слова приводит телеканал «Звезда» в понедельник, 24 декабря.
Lenta.ru05:13
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Ситуация, произошедшая в Клинцах, возмутительная. Такое поведение чиновников просто недопустимо, в первую очередь, с моральной точки зрения. Заместитель главы администрации Клинцов Людмила Лубская уже не работает в администрации.
— Александр Богомаз, российский политикВашГород.ру вчера в 12:00
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Назван доход клинцовского чиновника, который бесплатно отправил дочь в Турцию
Наш Брянск.Ruвчера в 11:10
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