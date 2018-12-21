Общество
Брянские чиновники отправили своих детей отдыхать вместо инвалидов
Брянские чиновники отправили своих детей отдыхать вместо инвалидовРоссийская газета06:33
Сразу несколько ведомств потребовали разбирательства скандала в Брянской области, где дети городских чиновников поехали отдыхать в Турцию вместо ребят с ограниченными возможностями. Оплатил тур благотворительный фонд имени посла России в Турции Бориса Карлова.
Российская газета06:33
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Такое поведение чиновников просто недопустимо, в первую очередь, с моральной точки зрения! Соответствующие выводы сделаны. Заместитель главы администрации Клинцов Людмила Лубская уже не работает в администрации.
— Александр Богомаз, российский политикНТВ 06:09
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