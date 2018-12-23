Общество

Брянские чиновники отправили детей на отдых за счет благотворителей
Известия
вчера в 20:09

Чиновники из города Клинцы Брянской области отправили своих детей на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда.
Известиявчера в 20:09
с чего всё началось

Участие в НХЛ: губернатор Александр Богомаз заплатил, а Шкуратов…. самый хитрый…

Моя дочь хорошо прыгает, а журналист пусть тренируется… 23 ноября на Ледовой арене города Клинцы состоялось торжественное открытие отборочного этапа 8-го Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Брянской области в дивизионе "Любитель 40 +".
Клинцы.ИНФО19 декабря в 16:33

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Дети брянских чиновников съездили в Турцию за счет благотворительного фонда

Эхо Москвы03:00

«Какие лапочки»: клинцовские чиновники прославились на всю Россию

БрянскToday03:35

В Брянской области чиновников обвинили в выделении бесплатных путевок в Турцию своим детям

КП - Брянсквчера в 06:51

Дети брянских чиновников и депутатов бесплатно отдохнули в Турции

Брянские новости21 декабря в 13:06

Скандал в Клинцах: дети чиновников бесплатно отдохнули в Турции

Наш Брянск.Ru21 декабря в 13:21

Дети брянских чиновников бесплатно отдохнули в Турции

Брянский объектив21 декабря в 11:42

Сенсация в Клинцах: появилось интервью насчет бесплатных путевок в Турцию детям чиновников

Город3221 декабря в 11:17
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Общество

Путин поздравил императора Японии с 85-летием

Обновлено в 02:48
Общество

Министр просвещения призвала не нагружать школьников в Новый год

Накануне Нового года и Рождества многие школьники в придачу к подаркам получают полный портфель домашних заданий.
Обновлено вчера в 06:13
Общество

В России предложили усилить контроль за распространением сим-карт

Член Совета Федерации Людмила Бокова внесла в Государственную думу документ об изменениях в федеральный закон «О связи», который предусматривает усиление контроля за распространением сим-карт в России.
Обновлено в 01:38
Общество

23 декабря в Москве ожидается снег и до семи градусов мороза

Обновлено в 00:52
Транспорт

Большой Москворецкий мост отремонтируют к декабрю 2019 года

Работы по ремонту и реставрации Большого Москворецкого моста в российской столице завершатся за год, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено вчера в 07:48
Транспорт

Украинские водители отремонтируют национальную трассу за свой счет

Обновлено в 03:15
ЖКХ

До 15 см снега выпадет в Москве за два дня

До 15 см осадков в виде снега выпадет в Москве в ближайшие два-три дня, с начала декабря до конца 2018 года в столице выпадет в общей сложности до 60 см снега, сообщает в субботу пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.
Обновлено вчера в 09:08
Общество

Москвичи выразят своё несогласие с изменением правил парковки

Согласно тексту разрешения, подписанного департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, заявленная цель встречи — «выражение мнения граждан — жителей города Москвы к изменениям правил парковки в Москве, которые вводятся с 15 декабря 2018 года».
Обновлено 21 декабря в 06:22
Общество

В Москве начинаются традиционные новогодние «Елки мэра»

23 декабря в Гостином дворе в Москве стартует комплекс новогодних мероприятий «Елка мэра». Праздники продлятся до 5 января.
Обновлено в 04:02
Общество

В Санкт-Петербурге прошел забег Дедов Морозов

В центре Санкт-Петербурга состоялся Всероссийский массовый забег спортивных Дедов Морозов, в котором приняли участие тысячи человек.
Обновлено вчера в 11:43
Общество

Скончался один из последних участников Варшавского восстания

В Израиле скончался один из последних участников Варшавского восстания Симха Ротем.
Обновлено вчера в 14:21
Здоровье

Названы пять самых опасных для здоровья сладостей

Обновлено вчера в 04:08
Общество

Роструд напомнил россиянам о десятидневных новогодних каникулах

В России ровно через неделю начнутся десятидневные новогодние каникулы: с 30 декабря по 8 января включительно.
Обновлено в 00:26
Общество

В Москве нашли коммуналку с комнатами по 26 миллионов

Комната выставлена на продажу за 26 миллионов рублей, однако продавцы не исключают возможности торга.
Обновлено вчера в 07:03
Общество

Ледяной лабиринт без выхода построили для детей на Сахалине

Лабиринт без входа и выхода построили в Корсакове. Дети постарше придвинули скамейку и перелезают по ней через стенку.
Обновлено в 03:23
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