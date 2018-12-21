Чиновники из города Клинцы Брянской области отправили своих детей на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда.

Брянские чиновники отправили детей на отдых за счет благотворителей

Общество Общество МВД предложило передать ему полномочия по пожарному надзору МВД хочет получить полномочия по государственному пожарному надзору.

Общество Общество Министр просвещения призвала не нагружать школьников в Новый год Накануне Нового года и Рождества многие школьники в придачу к подаркам получают полный портфель домашних заданий.

Общество Общество В Санкт-Петербурге прошел забег Дедов Морозов В центре Санкт-Петербурга состоялся Всероссийский массовый забег спортивных Дедов Морозов, в котором приняли участие тысячи человек.

Общество Общество В России хотят ужесточить правила распространения сим-карт В Госдуму внесен законопроект, предлагающий ужесточить правила распространения сим-карт.

ЖКХ ЖКХ До конца года в Москве выпадет до 15 см снега

Общество Общество Императору Японии исполнилось 85 лет Императору Японии Акихито в воскресенье исполнилось 85 лет.

Транспорт Транспорт Ремонт Большого Москворецкого моста закончат через год Работы по ремонту и реставрации Большого Москворецкого моста в центре Москвы завершатся за год, работы ведутся круглосуточно, сообщила в субботу пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Общество Общество В России завершено строительство сети цифрового телевидения В поселке Видяево Мурманской области запущен последний, 5040-й по счету, объект цифрового эфирного вещания в России.

Общество Общество Скончался один из последних участников Варшавского восстания В Израиле скончался один из последних участников Варшавского восстания Симха Ротем.

Здоровье Здоровье Названы пять самых опасных для здоровья сладостей

Общество Общество В Москве нашли коммуналку с комнатами по 26 миллионов

ЖКХ ЖКХ В Саратове после отключений отопления проводится прокурорская проверка

Общество Общество Умер российский ученый Сергей Псахье

Общество Общество Первая новогодняя российская ярмарка открылась в Пекине