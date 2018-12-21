Общество
Брянские чиновники отправили детей на отдых за счет благотворителей
Брянские чиновники отправили детей на отдых за счет благотворителейИзвестиявчера в 20:09
Чиновники из города Клинцы Брянской области отправили своих детей на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда.
Известиявчера в 20:09
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