Общество

Брянские чиновники отправили детей на отдых за счет благотворителей
Известия
вчера в 20:09

Чиновники из города Клинцы Брянской области отправили своих детей на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда.
Известиявчера в 20:09

Подробнее о событии

СМИ: дети брянских чиновников отдохнули за счет благотворителей

РИА Новостивчера в 19:59

В Брянской области чиновников обвинили в выделении бесплатных путевок в Турцию своим детям

КП - Брянсквчера в 06:51

Глава Клинцов объяснил поездку дочери и детей чиновников в Турцию

БрянскTodayвчера в 08:45

Дети брянских чиновников и депутатов бесплатно отдохнули в Турции

Брянские новости21 декабря в 13:06

Скандал в Клинцах: дети чиновников бесплатно отдохнули в Турции

Наш Брянск.Ru21 декабря в 13:21

Дети брянских чиновников бесплатно отдохнули в Турции

Брянский объектив21 декабря в 11:42

Сенсация в Клинцах: появилось интервью насчет бесплатных путевок в Турцию детям чиновников

Город3221 декабря в 11:17
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Общество

МВД предложило передать ему полномочия по пожарному надзору

МВД хочет получить полномочия по государственному пожарному надзору.
Обновлено вчера в 21:44
Общество

Министр просвещения призвала не нагружать школьников в Новый год

Накануне Нового года и Рождества многие школьники в придачу к подаркам получают полный портфель домашних заданий.
Обновлено вчера в 06:13
Общество

В Санкт-Петербурге прошел забег Дедов Морозов

В центре Санкт-Петербурга состоялся Всероссийский массовый забег спортивных Дедов Морозов, в котором приняли участие тысячи человек.
Обновлено вчера в 11:43
Общество

В России хотят ужесточить правила распространения сим-карт

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий ужесточить правила распространения сим-карт.
Обновлено вчера в 09:36
ЖКХ

До конца года в Москве выпадет до 15 см снега

Обновлено вчера в 13:03
Общество

Императору Японии исполнилось 85 лет

Императору Японии Акихито в воскресенье исполнилось 85 лет.
Обновлено вчера в 21:16
Транспорт

Ремонт Большого Москворецкого моста закончат через год

Работы по ремонту и реставрации Большого Москворецкого моста в центре Москвы завершатся за год, работы ведутся круглосуточно, сообщила в субботу пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.
Обновлено вчера в 09:18
Общество

В России завершено строительство сети цифрового телевидения

В поселке Видяево Мурманской области запущен последний, 5040-й по счету, объект цифрового эфирного вещания в России.
Обновлено вчера в 07:45
Общество

Скончался один из последних участников Варшавского восстания

В Израиле скончался один из последних участников Варшавского восстания Симха Ротем.
Обновлено вчера в 14:21
Здоровье

Названы пять самых опасных для здоровья сладостей

Обновлено вчера в 04:08
Общество

В Москве нашли коммуналку с комнатами по 26 миллионов

Обновлено вчера в 07:03
ЖКХ

В Саратове после отключений отопления проводится прокурорская проверка

Обновлено вчера в 20:33
Общество

Умер российский ученый Сергей Псахье

Обновлено вчера в 05:13
Общество

Первая новогодняя российская ярмарка открылась в Пекине

Обновлено вчера в 08:48
Общество

Снегопад и до 7 градусов мороза пообещали москвичам 23 декабря

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы и области в воскресенье, 23 декабря.
Обновлено вчера в 23:27
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