Сегодня на приеме у премьер-министра страны Дмитрия Медведева губернатор Брянской области Александр Богомаз доложил об основных результатах социально-экономического развития региона. Одним из них является поддержание высоких темпов роста промышленности.

с чего всё началось

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