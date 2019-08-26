Экономика
REGNUMБрянская область увеличила свой бюджет на 25 млрд рублей
За четыре года бюджет Брянской области увеличился на 25 млрд рублей и в 2019 году составил 71,5 млрд рублей, из них собственные доходы — более 11 млрд. Регион полностью избавлен от коммерческих кредитов.
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с чего всё началось
Сегодня на приеме у премьер-министра страны Дмитрия Медведева губернатор Брянской области Александр Богомаз доложил об основных результатах социально-экономического развития региона. Одним из них является поддержание высоких темпов роста промышленности.Брянский рабочий06:55
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Политика
Родовое село Кадырова переименовали
Lenta.ru 09:47
Экономика
Составлен рейтинг регионов России по популярности ипотеки
В России в 2018 году чаще всего ипотеку оформляли в Ямало-Ненецком автономном округе, Югре и Тюменской области, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
REGNUM 06:35
Происшествия
Аэропорт Жуковский принял дополнительные меры для отпугивания птиц
Аэропорт Жуковский совместно с оператором взлётно-посадочной полосы — Лётно-исследовательским институтом имени М.М. Громова — начал реализацию дополнительных мер по повышению орнитологической безопасности.
RT на русском 08:46
Космос
На техобслуживание выведены два спутника «Глонасс»
Спутник «Глонасс-М» под номером 742, запущенный на орбиту в 2011 году, направлен на техническое обслуживание, сообщает информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (Роскосмос).
Взгляд.ру 05:22
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 06:53
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Общество
Умер старейший подводник России
На 106-м году жизни в Тамбове скончался ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин.
Вести.Ru 09:05
Армия и оружие
Нестандартная посадка Су-57 попала на видео
В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
Российская газета вчера в 12:34
Происшествия
Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке
В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали.
Российская газета 05:23
Политика
Путин предложил кандидатов на пост главы Ингушетии
Владимир Путин предложил список кандидатов на должность главы Республики Ингушетия.
Вести.Ru 08:40
Музыка
Названы наставники нового сезона шоу «Голос»
РИА Новости 09:05
Политика
Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), заявил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.
Известия 10:32
Политика
Трамп допустил, что пригласит Путина на саммит G7
Коммерсантъ вчера в 03:50
Политика
Касамара отказалась от дебатов с Соболь
Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара, зарегистрированная кандидатом на выборы в Мосгордуму, отказалась от участия в дебатах с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
Коммерсантъ 09:13
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его супруги
Российская газета 10:40
Политика
На Украине заявили о миссии Киева «развалить Московию»
Экс-глава комитета Верховной Рады Украины по международным делам Анна Гопко заявила, что Украина должна «развалить Московию» для спасения европейской цивилизации.
Lenta.ru 11:40
Футбол
«Локомотив» арендует Жоау Мариу с правом выкупа за €18 млн
Московский футбольный клуб "Локомотив" арендует португальского полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу с возможностью выкупа за 18 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.
РИА Новости 10:37
Здоровье
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.
RT на русском 07:12
Происшествия
РБК: подполковник ФСБ Медоев из расследования Голунова уволился
Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев уволился со своей должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 11:24
Футбол
ЦСКА приобретёт двух футболистов до закрытия трансферного окна
Московский футбольный клуб ЦСКА рассчитывает на этой неделе пополнить свои ряды сразу двумя игроками.
News.ru 01:53
Космос
Космическая программа России - заметки на полях
Подытоживая, отмечу: проблема нашей космической программы не в том, что там [якобы] много воруют; скорее, в ней нет новых ориентиров и платформ для развития – даже планы повторяют то, что уже было кем-то сделано.
ИА REX 08:50
Политика
Выдача российских паспортов обвалила рынок жилья в Донбассе
По информации издания, работающие на рынке недвижимости ЛНР риелторы рассчитывали на приток спроса после начала выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, но эти надежды не оправдались.
Lenta.ru 10:41
Футбол
Карасев назначил пенальти в матче «Урал» — «Сочи» после просмотра ВАР
После просмотра ВАР арбитр Сергей Карасев принял решение назначить пенальти.
Матч ТВ 11:33
Здоровье
Минздрав Кубани заявил об отсутствии дефицита преднизолона в Сочи
Препарат преднизолон, на отсутствие которого в сочинских аптеках пожаловались пользователи в соцсетях, имеется в аптеках города в достаточном количестве.
ТАСС 10:22
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
ТАСС вчера в 23:30
Политика
Медведев назвал условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю
Одним из главных условий, которые должны рассматриваться при обсуждении вопроса возможного перехода России на четырехдневную рабочую неделю, является сохранение размеров зарплат работников.
Евразия Daily 23 августа в 17:19
Культура
Победители фестиваля «Таврида-АРТ» получили финансовую поддержку
Победителями стали 130 человек. На реализацию их творческих проектов было выделено 86 937 000 рублей.
РИА Новости 09:00