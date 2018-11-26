Рейтинг самых курящих городов России возглавил Брянск, Москва заняла второе место, следует из рейтинга, составленного агентством Zoom Market. Рейтинг основан на данных опроса, который провели в 20 городах. У респондентов спрашивали, курят ли они, курили ли в прошлом и курят ли члены их семьи.

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