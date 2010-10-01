Футбол
Матч ТВ«Реал» согласовал трансфер Фернандеша за 70 миллионов евро
Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш продолжит карьеру в «Реале». Сообщается, что команды согласовали трансфер 24-летнего португальца за 70 миллионов евро. Однако хавбек перейдет в мадридский клуб только в следующем году.
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«Реал» собирается купить Фернандеша за 70 млн евро, но клуб оставит его в аренде
Sport.ruвчера в 17:59
O Jogo: «Реал» согласовал со «Спортингом» трансфер Фернандеша за 70 миллионов
Бомбардир.рувчера в 13:50
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