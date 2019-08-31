Футбол
LiveSport.ruБруну Фернандеш перейдет в «Реал»
В своем интервью испанскому изданию Marca спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде сообщил об очередном громком трансфере, который провел мадридский «Реал». С его слов стало ясно, что «мадридисты» заплатили за футболиста Бруну Фернандеша 70 млн евро.
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«Реал» собирается купить Фернандеша за 70 млн евро, но клуб оставит его в аренде
Sport.ruвчера в 17:59
O Jogo: «Реал» согласовал со «Спортингом» трансфер Фернандеша за 70 миллионов
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