Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ruБруну Фернандеш перейдет в «Реал»

В своем интервью испанскому изданию Marca спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде сообщил об очередном громком трансфере, который провел мадридский «Реал». С его слов стало ясно, что «мадридисты» заплатили за футболиста Бруну Фернандеша 70 млн евро.
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