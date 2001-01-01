Футбол
Бруну Фернандеш, которым интересуется «МЮ», симпатизирует «Ливерпулю»Спорт-Экспресс 03:48
Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеш в интервью Record признался, что ему нравится больше "Ливерпуль", чем "Манчестер Сити". Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" готов заплатить 71 миллион фунтов стерлингов за 24-летнего португальца.
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Политика
В ЛДПР выберут кандидата на пост губернатора Петербурга 2 июня
Санкт-Петербургское региональное отделение ЛДПР определит претендента для участия в выборах главы города 2 июня на партийном съезде в Петербурге.
Обновлено 31 мая в 12:38
Происшествия
В Кабуле бомба взорвалась возле автобуса
Взрывное устройство взорвалось возле проезжавшего мимо автобуса в западной части столицы Афганистана Кабула, передает агентство Синьхуа со ссылкой на очевидца.
Обновлено в 00:17
Единоборства
Джошуа проиграл Руису и лишился чемпионских титулов
Британец Энтони Джошуа не смог защитить титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, проиграв американскому боксеру Энди Руису.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Число пострадавших от взрывов в Дзержинске удвоилось
Обновлено вчера в 12:04
Общество
В Египте накрыли самый длинный рамаданный стол на 7 тыс. человек
Самый длинный рамаданный стол, достойный Книги рекордов Гиннесса, накрыли в субботу в новой административной столице Египта в нескольких десятках километров от Каира.
Обновлено в 03:31
Происшествия
При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено вчера в 14:32
Футбол
Гендиректор «Ахмата» опроверг слухи об уходе Силвы
Генеральный директор и вице-президент футбольного грозненского клуба «Ахмат» Ахмет Айдамиров дал свой комментарий по поводу слухов об уходе из команды бразильского полузащитника Исмаэла Силвы.
Обновлено в 03:39
Футбол
Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Хосе Антонио Рейес
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия
Под Киевом задержали выстреливших в пятилетнего ребенка полицейских
В Переяслав-Хмельницком Киевской области задержаны двое подозреваемых в тяжелом ранении пятилетнего мальчика, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
Обновлено в 02:22
Футбол
«Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов
Футболисты «Ливерпуля» стали победителями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, переиграв в финале лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 17:17
Хоккей
«Бостон» разгромил «Сент-Луис» в третьем матче финала НХЛ
"Сент-Луис Блюз" с разгромным счетом проиграл "Бостон Брюинз" в третьем матче финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие
Business Insider признал F-35 одним из худших образцов вооружения США
Американский портал Business Insider включил стелс-истребитель F-35 в список самых худших образцов разрабатываемого вооружения армии США из-за его дороговизны и проблем с надежностью.
Обновлено вчера в 22:39
Гаджеты
Xiaomi разрабатывает смартфон с подэкранной камерой
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Ураган снес крышу на украинском рок-фестивале
В Днепропетровской области во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Kozak Fest начался ураган, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38
Политика
В Госдуме назвали условия участия России в сессии ПАСЕ
Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 06:45
Политика
Савченко заявила о неизбежности уголовного наказания для Порошенко
Депутат Верховной рады Надежда Савченко выступила с требованиями уголовного наказания для бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 03:48
Политика
Впервые опубликован советский оригинал пакта Молотова — Риббентропа
Фонд «Историческая память» впервые опубликовал советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 01:54
Технологии
Valve заблокировала 18 млн аккаунтов в Steam — их создали с помощью генератора учетных записей
Valve заблокировала более 18 млн учетных записей Steam, которые пользователь создали с помощью сервиса Steam Account Generator (он генерирует аккаунты в Steam без привязки к электронной почте).
Обновлено в 03:43
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено в 03:34
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено вчера в 15:44
Авто
Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Здоровье
Ученые установили необходимое для долгой жизни время отдыха
Выяснилось, что положительно на здоровье организма сказываются даже четыре дня без работы, так как снижается уровень стресса.
Обновлено вчера в 22:18
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде
Роспотребнадзор сообщил о вспышке лихорадки Денге в странах тропического и субтропического климата.
Обновлено в 02:52
Энергетика
Бензин подорожал в Омске второй раз за неделю
Сегодня, 1 июня, в городе произошло новое повышение цен на бензин. В сети АЗС "Газпромнефть" топливо подорожало на 25 копеек.
Обновлено вчера в 06:57
Здоровье
Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром
Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.
Обновлено в 00:46
Политика
Вятрович предложил создать в России «оккупационную администрацию»
В эфире «4 канала» директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил создать в России «оккупационную администрацию» по примеру послевоенной Германии.
Обновлено в 04:02
Общество
Мэр Анапы не станет оплачивать концерт Волочковой из горбюджета
Выступление Волочковой должно было состояться в Анапе в начале июня. Известно, что стоимость тендера превысила 600 тысяч рублей.
Обновлено 31 мая в 04:56
Происшествия
Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными
Обновлено вчера в 12:40