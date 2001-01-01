Футбол

Брума, которым интересовался «Спартак», стал игроком ПСВSportbox.RU 09:20

ПСВ объявил о переходе полузащитника «Лейпцига» Арминдо Туе На Бангна, выступающего под именем Брума. Контракт с португальским футболистом рассчитан на пять лет. Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего игрока заинтересован московский «Спартак».
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ПСВ объявил о переходе Брумы, на которого претендовал «Спартак»

Советский спорт07:42

Брума, которым интересовался «Спартак», стал игроком ПСВ

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Брума выбрал ПСВ, а не «Спартак»

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Брума, которым интересовался «Спартак», перешёл в ПСВ

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Вингер «Лейпцига» Брума перешел в ПСВ. Им интересовался «Спартак»

Sports.ru07:52
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