Футбол

Брума, которым интересовался «Спартак», стал игроком ПСВМатч ТВ 09:20

ПСВ объявил о переходе полузащитника «Лейпцига» Арминдо Туе На Бангна, выступающего под именем Брума. Контракт с португальским футболистом рассчитан на пять лет. Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего игрока заинтересован московский «Спартак».
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