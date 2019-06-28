Футбол

Брума, которым интересовался «Спартак», перешел в «ПСВ»Sport24.ru 07:39

Полузащитник «РБ Лейпциг» Арминду Брума продолжит карьеру в Голландии. Португалец, интерес к которому проявлял «Спартак», подписал контракт с «ПСВ». Об этом сообщает пресс-служба голландского клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Фиорентина» близка к покупке Беннасера, которым интересуется «Спартак»

Soccer.ru13:50

ПСВ объявил о переходе Брумы, на которого претендовал «Спартак»

Советский спорт07:42

Вингер «Лейпцига» Брума перешел в ПСВ. Им интересовался «Спартак»

Sports.ru07:52

Брума, которым интересовался «Спартак», стал игроком ПСВ

Матч ТВ09:20

Брума, которым интересовался «Спартак», перешёл в ПСВ

Чемпионат07:25

ПСВ подписал Бруму, которым интересовался «Спартак»

Спорт-Экспресс07:12

Брума выбрал ПСВ, а не «Спартак»

Евро-футбол.ру26 июня в 15:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:49, Вашингтон
Происшествия

Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
Обновлено в 17:41
Интернет

Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект

Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Политика

Американец из «кремлевского доклада» и Минфин США достигли соглашения

Гапонцев подал иск к Минфину США в декабре минувшего года. В нем бизнесмен указывал, что начал терять контрагентов.
Обновлено в 19:09
Гаджеты

Чехлы iFixit: покажут внутренности вашего айфона

Зимой этого года, организация выпустила обои с внутренностями айфона.
Обновлено в 18:16
Гаджеты

Во флагманском Huawei P30 Pro подсчитали количество компонентов из США

Издание Nikkei совместно с японской компанией Fomalhaut Techno Solutions решили полностью разобрать смартфон Huawei P30 Pro и выяснить, какие комплектующие и сколько используется в устройстве.
Обновлено в 10:50
Политика

Миллер пошутил о судьбе транзита российского газа через Украину

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер пошутил о транзите российского газа через Украину с 1 января по истечению действующего контракта.
Обновлено в 10:13
Политика

Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма

Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.
Обновлено в 09:26
Политика

Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Кин Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей, чтобы пожать руку.
Обновлено в 19:24
Экономика

Определено влияние пенсионной реформы на экономику

Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал, что попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Общество

В России утвердили список запрещенных животных

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления со списком запрещенных к содержанию животных и исключениями.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание для пьяных водителей. Поправки были внесены в 264 статью УК РФ.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес

Екатерина Климова и Гела Месхи официально развелись

Иск Екатерины Климовой о расторжении брака с Гелой Месхи был удовлетворен. Супруги на заседании суда не присутствовали.
Обновлено в 11:30
Политика

Зеленский дал украинское гражданство 14 иностранным боевикам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства 14 иностранным гражданам, «принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».
Обновлено в 06:43
Политика

Трамп в шутку попросил Путина «не вмешиваться в выборы»

Американский лидер Дональд Трамп в шутку обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой «не вмешиваться в выборы».
Обновлено в 02:46
Общество

Шарапова показала свой трехэтажный дом в США

Российская теннисистка Мария Шарапова показала журналистам свой дом в Лос-Анджелесе (США).
Обновлено в 11:50
Общество

Правительство России может поднять зарплаты учителям

Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено в 04:45
Наука

Найдены останки крокодила, который охотился на динозавров

Палеонтологи открыли новый вид древних пресмыкающихся, чьи окаменевшие кости обнаружили в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж в Новом Южном Уэльсе (Австралия).
Обновлено 26 июня в 02:42
Происшествия

Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка

В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено в 09:57
Здоровье

Врачи рассказали, как распознать рак на ранней стадии

Врачи рассказали про анализы, которые нужно сдавать, чтобы распознать рак на ранних стадиях, сообщает URA.ru.
Обновлено в 11:03
Общество

Появилось видео косаток и белух, выпущенных из «китовой тюрьмы»

В Сети опубликовали видео поведения косаток, которых выпустили в Охотское море из "китовой тюрьмы".
Обновлено вчера в 23:57
Шоу-бизнес

Андрей Малахов отрастил большой живот

Фото: Андрей Малахов показал свой живот Напомним, Андрей Малахов является ведущим шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Через его передачу проходят многие звезды с непростой судьбой.
Обновлено в 11:31
Футбол

Игрок «Тоттенхэма» Эриксен подыскивает дом в Мадриде

Футболист начал поиски дома в столице Испании, сообщает датское издание Fyens. Ранее сообщалось, что Эриксена намерен подписать «Реал».
Обновлено в 17:04
Политика

Порошенко насторожило, что Киеву не сообщили о встрече Путина и Трампа

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал «очень тревожным звонком» тот факт, что Вашингтон не предупредил Киев о встрече президентов России и США на саммите в Осаке.
Обновлено в 18:32
Армия и оружие

Над Донбассом замечен разведывательный беспилотник США

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года над территорией Донбасса и у берегов Крыма был замечен беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04−2021.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие

В Европе договорились о создании первого в мире «военного интернета»

Германия и Нидерланды объединили свои усилия с целью создания первого в истории «военного интернета», сообщает издание ZDNet.
Обновлено в 17:18
Кино

Мелиссе МакКарти предложена роль Урсулы в «Русалочке»

Популярная комедийная актриса Мелисса МакКарти может сыграть роль главной антагонистки Урсулы в художественном фильме студии Walt Disney "Русалочка", который будет основан на классическом мультфильме 1989 года выпуска.
Обновлено в 18:34
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено в 18:45
Общество

На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками

В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено в 16:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное