Футбол
Брума, которым интересовался «Спартак», перешел в «ПСВ»Sport24.ru 07:39
Полузащитник «РБ Лейпциг» Арминду Брума продолжит карьеру в Голландии. Португалец, интерес к которому проявлял «Спартак», подписал контракт с «ПСВ». Об этом сообщает пресс-служба голландского клуба.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:49, Вашингтон
Происшествия
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
Обновлено в 17:41
Интернет
Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект
Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Политика
Американец из «кремлевского доклада» и Минфин США достигли соглашения
Гапонцев подал иск к Минфину США в декабре минувшего года. В нем бизнесмен указывал, что начал терять контрагентов.
Обновлено в 19:09
Гаджеты
Чехлы iFixit: покажут внутренности вашего айфона
Зимой этого года, организация выпустила обои с внутренностями айфона.
Обновлено в 18:16
Гаджеты
Во флагманском Huawei P30 Pro подсчитали количество компонентов из США
Издание Nikkei совместно с японской компанией Fomalhaut Techno Solutions решили полностью разобрать смартфон Huawei P30 Pro и выяснить, какие комплектующие и сколько используется в устройстве.
Обновлено в 10:50
Политика
Миллер пошутил о судьбе транзита российского газа через Украину
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер пошутил о транзите российского газа через Украину с 1 января по истечению действующего контракта.
Обновлено в 10:13
Политика
Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма
Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.
Обновлено в 09:26
Политика
Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Кин Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей, чтобы пожать руку.
Обновлено в 19:24
Экономика
Определено влияние пенсионной реформы на экономику
Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал, что попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Общество
В России утвердили список запрещенных животных
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления со списком запрещенных к содержанию животных и исключениями.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание для пьяных водителей. Поправки были внесены в 264 статью УК РФ.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Екатерина Климова и Гела Месхи официально развелись
Иск Екатерины Климовой о расторжении брака с Гелой Месхи был удовлетворен. Супруги на заседании суда не присутствовали.
Обновлено в 11:30
Политика
Зеленский дал украинское гражданство 14 иностранным боевикам
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства 14 иностранным гражданам, «принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».
Обновлено в 06:43
Политика
Трамп в шутку попросил Путина «не вмешиваться в выборы»
Американский лидер Дональд Трамп в шутку обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой «не вмешиваться в выборы».
Обновлено в 02:46
Общество
Шарапова показала свой трехэтажный дом в США
Российская теннисистка Мария Шарапова показала журналистам свой дом в Лос-Анджелесе (США).
Обновлено в 11:50
Общество
Правительство России может поднять зарплаты учителям
Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено в 04:45
Наука
Найдены останки крокодила, который охотился на динозавров
Палеонтологи открыли новый вид древних пресмыкающихся, чьи окаменевшие кости обнаружили в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж в Новом Южном Уэльсе (Австралия).
Обновлено 26 июня в 02:42
Происшествия
Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено в 09:57
Здоровье
Врачи рассказали, как распознать рак на ранней стадии
Врачи рассказали про анализы, которые нужно сдавать, чтобы распознать рак на ранних стадиях, сообщает URA.ru.
Обновлено в 11:03
Общество
Появилось видео косаток и белух, выпущенных из «китовой тюрьмы»
В Сети опубликовали видео поведения косаток, которых выпустили в Охотское море из "китовой тюрьмы".
Обновлено вчера в 23:57
Шоу-бизнес
Андрей Малахов отрастил большой живот
Фото: Андрей Малахов показал свой живот Напомним, Андрей Малахов является ведущим шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Через его передачу проходят многие звезды с непростой судьбой.
Обновлено в 11:31
Футбол
Игрок «Тоттенхэма» Эриксен подыскивает дом в Мадриде
Футболист начал поиски дома в столице Испании, сообщает датское издание Fyens. Ранее сообщалось, что Эриксена намерен подписать «Реал».
Обновлено в 17:04
Политика
Порошенко насторожило, что Киеву не сообщили о встрече Путина и Трампа
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал «очень тревожным звонком» тот факт, что Вашингтон не предупредил Киев о встрече президентов России и США на саммите в Осаке.
Обновлено в 18:32
Армия и оружие
Над Донбассом замечен разведывательный беспилотник США
Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года над территорией Донбасса и у берегов Крыма был замечен беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04−2021.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
В Европе договорились о создании первого в мире «военного интернета»
Германия и Нидерланды объединили свои усилия с целью создания первого в истории «военного интернета», сообщает издание ZDNet.
Обновлено в 17:18
Кино
Мелиссе МакКарти предложена роль Урсулы в «Русалочке»
Популярная комедийная актриса Мелисса МакКарти может сыграть роль главной антагонистки Урсулы в художественном фильме студии Walt Disney "Русалочка", который будет основан на классическом мультфильме 1989 года выпуска.
Обновлено в 18:34
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено в 18:45
Общество
На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками
В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено в 16:10