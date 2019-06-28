Футбол

Брума, которым интересовался «Спартак», перешел в ПСВВести.Ru 09:55

Португальский нападающий немецкого "РБ Лейпцига" Брума продолжит карьеру в чемпионате Голландии, 24-летний форвард подписал контракт с командой ПСВ из Эйндховена, рассчитанный на пять лет – до 2024 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Брума, которым интересовался «Спартак», перешёл в ПСВ

Чемпионат07:25

ПСВ объявил о переходе Брумы, на которого претендовал «Спартак»

Советский спорт07:42

Брума, которым интересовался «Спартак», стал игроком ПСВ

Матч ТВ09:20

Вингер «Лейпцига» Брума перешел в ПСВ. Им интересовался «Спартак»

Sports.ru07:52

«Фиорентина» близка к покупке Беннасера, которым интересуется «Спартак»

Soccer.ru13:50

ПСВ подписал Бруму, которым интересовался «Спартак»

Спорт-Экспресс07:12

Брума выбрал ПСВ, а не «Спартак»

Евро-футбол.ру26 июня в 15:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:02, Вашингтон
Армия и оружие

В Петербурге построят две подводные лодки для ВМФ России

Обновлено в 13:43
Политика

Трамп пошутил на встрече с Путиным

Обновлено в 02:15
Политика

В Кремле дали оценку встрече Путина с Мэй

Пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков заявил, что факт встречи лидера РФ Владимира Путина с премьером Британии Терезой Мэй является положительным.
Обновлено в 13:21
Общество

Сын Алибасова заявил о заработанных на отравлении 26 млн

Обновлено в 07:34
Политика

Путин ответил на вопрос о преемнике

Президент России Владимир Путин сообщил, что уже с первого срока работы на посту главы государства размышлял о преемнике.
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие

Боевики ВСУ обстреляли дом престарелых в Ясиноватой

Сегодня, 28 июня, каратели ВСУ в очередной раз нарушили режим тишины, обстреляв дом престарелых в Ясиноватой.
Обновлено в 14:32
Политика

Джимми Картер заявил, что Россия помогла Трампу стать президентом

Политик считает, что русские вмешались в выборы президента США 2016 года. Картер заявил, что на самом деле Дональд Трамп проиграл.
Обновлено в 14:26
Политика

Грузия отказалась гарантировать безопасность российских туристов

Тбилиси отказывается предоставлять юридические гарантии безопасности российских туристов в письменном виде.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Экономика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Футбол

Бразилия в серии пенальти прошла Парагвай на Кубке Америки

Обновлено в 01:08
Политика

Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»

В субботу Владимир Путин встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и наверняка будет затронута тема встречи в "нормандском формате", также заметил пресс-секретарь президента РФ.
Обновлено в 14:13
Происшествия

В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду

Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Полиция Москвы проверяет сообщения о фальсификации подписей за кандидатов в Мосгордуму

Соколов сказал "Эху", что его волонтеры не занимаются фальсификацией подписей и собирают их честно.
Обновлено в 13:50
Политика

Минюст признал нежелательной работу фонда «Свободная Россия»

Фонд "Свободная Россия" включен в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщил журналистам директор департамента Минюста России Андрей Чумаков.
Обновлено в 12:33
Спорт

Болотова и Давлетова стали бронзовыми призерами Евроигр в бадминтоне

Россиянки Екатерина Болотова и Алина Давлетова не смогли пройти в финал парного турнира по бадминтону на Европейских играх в Минске и получат бронзовые медали соревнований.
Обновлено в 12:30
Гаджеты

Western Digital и Toshiba несут убытки

Появилась весьма интересная информация о заводах компаний Western Digital и Toshiba, которые приостановили свою деятельность в связи с отключением электричества.
Обновлено в 04:58
Транспорт

Упавшее дерево остановило голубую ветку московского метро

Обновлено в 12:10
Энергетика

Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти

Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.
Обновлено в 09:56
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 14:29
Автоспорт

Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался

Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
Происшествия

Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест

Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:32
Происшествия

В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.
Обновлено в 05:28
Политика

Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20

Обновлено в 13:13
Общество

На Кубани объявлено пять экстренных предупреждений

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в период с 27 по 30 июня в крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 28 м / с. С 28 июня на реках и водотоках реки Кубань уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.
Обновлено в 07:35
Экономика

Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников

В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено в 09:09
Политика

Зеленский предоставил гражданство иностранным наемникам ВСУ

Обновлено в 05:43
Политика

Ущерб от нахождения Крыма в составе Украины оценили в 2,5 трлн рублей

Вице-спикер крымского парламента и глава рабочей группы по анализу ущерба Ефим Фикс заявил, что Крым за время нахождения в составе Украины упустил экономическую выгоду в размере 2,5 трлн рублей.
Обновлено в 11:29
Политика

Власти ДНР и ЛНР передали Медведчуку украинских пленных

В аэропорту Минска глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук объявил об освобождении четырех граждан Украины, сообщил корреспондент "Ъ".
Обновлено в 08:00
Экономика

Путин подписал закон о защите прав дольщиков

Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.
Обновлено в 05:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное