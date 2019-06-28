Футбол
Брума, которым интересовался «Спартак», перешел в ПСВВести.Ru 09:55
Португальский нападающий немецкого "РБ Лейпцига" Брума продолжит карьеру в чемпионате Голландии, 24-летний форвард подписал контракт с командой ПСВ из Эйндховена, рассчитанный на пять лет – до 2024 года.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:02, Вашингтон
Политика
Трамп пошутил на встрече с Путиным
Обновлено в 02:15
Политика
В Кремле дали оценку встрече Путина с Мэй
Пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков заявил, что факт встречи лидера РФ Владимира Путина с премьером Британии Терезой Мэй является положительным.
Обновлено в 13:21
Общество
Сын Алибасова заявил о заработанных на отравлении 26 млн
Обновлено в 07:34
Политика
Путин ответил на вопрос о преемнике
Президент России Владимир Путин сообщил, что уже с первого срока работы на посту главы государства размышлял о преемнике.
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие
Боевики ВСУ обстреляли дом престарелых в Ясиноватой
Сегодня, 28 июня, каратели ВСУ в очередной раз нарушили режим тишины, обстреляв дом престарелых в Ясиноватой.
Обновлено в 14:32
Политика
Джимми Картер заявил, что Россия помогла Трампу стать президентом
Политик считает, что русские вмешались в выборы президента США 2016 года. Картер заявил, что на самом деле Дональд Трамп проиграл.
Обновлено в 14:26
Политика
Грузия отказалась гарантировать безопасность российских туристов
Тбилиси отказывается предоставлять юридические гарантии безопасности российских туристов в письменном виде.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Экономика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Футбол
Бразилия в серии пенальти прошла Парагвай на Кубке Америки
Обновлено в 01:08
Политика
Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»
В субботу Владимир Путин встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и наверняка будет затронута тема встречи в "нормандском формате", также заметил пресс-секретарь президента РФ.
Обновлено в 14:13
Происшествия
В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду
Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Полиция Москвы проверяет сообщения о фальсификации подписей за кандидатов в Мосгордуму
Соколов сказал "Эху", что его волонтеры не занимаются фальсификацией подписей и собирают их честно.
Обновлено в 13:50
Политика
Минюст признал нежелательной работу фонда «Свободная Россия»
Фонд "Свободная Россия" включен в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщил журналистам директор департамента Минюста России Андрей Чумаков.
Обновлено в 12:33
Спорт
Болотова и Давлетова стали бронзовыми призерами Евроигр в бадминтоне
Россиянки Екатерина Болотова и Алина Давлетова не смогли пройти в финал парного турнира по бадминтону на Европейских играх в Минске и получат бронзовые медали соревнований.
Обновлено в 12:30
Гаджеты
Western Digital и Toshiba несут убытки
Появилась весьма интересная информация о заводах компаний Western Digital и Toshiba, которые приостановили свою деятельность в связи с отключением электричества.
Обновлено в 04:58
Транспорт
Упавшее дерево остановило голубую ветку московского метро
Обновлено в 12:10
Энергетика
Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти
Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.
Обновлено в 09:56
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 14:29
Автоспорт
Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался
Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
Происшествия
Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест
Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:32
Происшествия
В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.
Обновлено в 05:28
Политика
Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20
Обновлено в 13:13
Общество
На Кубани объявлено пять экстренных предупреждений
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в период с 27 по 30 июня в крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 28 м / с. С 28 июня на реках и водотоках реки Кубань уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.
Обновлено в 07:35
Экономика
Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников
В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено в 09:09
Политика
Зеленский предоставил гражданство иностранным наемникам ВСУ
Обновлено в 05:43
Политика
Ущерб от нахождения Крыма в составе Украины оценили в 2,5 трлн рублей
Вице-спикер крымского парламента и глава рабочей группы по анализу ущерба Ефим Фикс заявил, что Крым за время нахождения в составе Украины упустил экономическую выгоду в размере 2,5 трлн рублей.
Обновлено в 11:29
Политика
Власти ДНР и ЛНР передали Медведчуку украинских пленных
В аэропорту Минска глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук объявил об освобождении четырех граждан Украины, сообщил корреспондент "Ъ".
Обновлено в 08:00
Экономика
Путин подписал закон о защите прав дольщиков
Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.
Обновлено в 05:24