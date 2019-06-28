Португальский нападающий немецкого "РБ Лейпцига" Брума продолжит карьеру в чемпионате Голландии, 24-летний форвард подписал контракт с командой ПСВ из Эйндховена, рассчитанный на пять лет – до 2024 года.

Политика В Кремле дали оценку встрече Путина с Мэй Пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков заявил, что факт встречи лидера РФ Владимира Путина с премьером Британии Терезой Мэй является положительным.

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Армия и оружие Боевики ВСУ обстреляли дом престарелых в Ясиноватой Сегодня, 28 июня, каратели ВСУ в очередной раз нарушили режим тишины, обстреляв дом престарелых в Ясиноватой.

Политика Джимми Картер заявил, что Россия помогла Трампу стать президентом Политик считает, что русские вмешались в выборы президента США 2016 года. Картер заявил, что на самом деле Дональд Трамп проиграл.

Политика Грузия отказалась гарантировать безопасность российских туристов Тбилиси отказывается предоставлять юридические гарантии безопасности российских туристов в письменном виде.

Происшествия Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.

Экономика Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

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Происшествия В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.

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Гаджеты Western Digital и Toshiba несут убытки Появилась весьма интересная информация о заводах компаний Western Digital и Toshiba, которые приостановили свою деятельность в связи с отключением электричества.

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Автоспорт Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.

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