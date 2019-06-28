Футбол

Брума, которым интересовался «Спартак», перешел в ПСВВести.Ru 09:55

Португальский нападающий немецкого "РБ Лейпцига" Брума продолжит карьеру в чемпионате Голландии, 24-летний форвард подписал контракт с командой ПСВ из Эйндховена, рассчитанный на пять лет – до 2024 года.
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ПСВ объявил о переходе Брумы, на которого претендовал «Спартак»

Советский спорт07:42

ПСВ подписал Бруму, которым интересовался «Спартак»

Спорт-Экспресс07:12

Вингер «Лейпцига» Брума перешел в ПСВ. Им интересовался «Спартак»

Sports.ru07:52

Брума, которым интересовался «Спартак», перешёл в ПСВ

Чемпионат07:25

Брума, которым интересовался «Спартак», стал игроком ПСВ

Матч ТВ09:20

Брума, которым интересовался «Спартак», перешел в ПСВ

Soccer.ru07:08

Брума выбрал ПСВ, а не «Спартак»

Евро-футбол.ру26 июня в 15:15
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:30, Вашингтон
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