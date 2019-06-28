Футбол
Брума, которым интересовался «Спартак», перешел в ПСВВести.Ru 09:55
Португальский нападающий немецкого "РБ Лейпцига" Брума продолжит карьеру в чемпионате Голландии, 24-летний форвард подписал контракт с командой ПСВ из Эйндховена, рассчитанный на пять лет – до 2024 года.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:30, Вашингтон
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Телеведущий Николай Дроздов оценил утвержденный в России списке животных, запрещенных к содержанию дома.
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Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
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В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
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Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терёшина на своей странице в Instagram прокомментировала недавнее заявление о том, что она не смогла бы жить на 100 тысяч рублей в месяц.
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В Грузии пообещали не пускать в страну депутата Госдумы Гаврилова
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Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
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Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд
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Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
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Происшествия
Под Москвой у станции Сходня застряли 26 поездов
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В силу вступил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
В Российской Федерации вступил в силу закон, предполагающий ужесточение наказаний за ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 05:22
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Помощница депутата Госдумы и экс-депутат Волгоградской областной думы Вера Хламова погибла в ДТП под Волгоградом.
Обновлено в 10:58
Интернет
Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект
Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
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Обновлено в 11:20
Музыка
Бывшей солистке «Тату» Лене Катиной угрожают расправой
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Общество
Сын Алибасова рассказал о заработке на отравлении отца
Обновлено в 09:45
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 снова подешевел
Всего пару недель назад китайская компания Xiaomi объявила о временной скидке на свой смартфон модели Mi9, оснащенной 6 гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами ПЗУ.
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МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Транспорт
Появилось видео залитой водой стоянки самолетов в Шереметьево
Шасси самолетов частично погрузились в воду. Ранее о подтоплении стоянки для самолетов со ссылкой на очевидца сообщил ТАСС.
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В работе «Яндекса» произошел сбой
В работе сервисов «Яндекса» в пятницу, 28 июня, произошел сбой, убедился корреспондент РБК при попытке загрузить главную страницу «Яндекса».
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В «Нафтогазе» прокомментировали предложение «Газпрома» по транзиту
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа.
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Депардье снимется в новой комедии со звездным составом
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В сети появились фото гостевой формы МЮ на следующий сезон
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