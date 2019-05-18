Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержалиLenta.ru вчера в 17:40
Следственный комитет опубликовал видео допроса женщины. 21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями. Она принесла дочь в поликлинику, а не в детское учреждение, потому что «не додумала».
Читать в источнике
Оценить64
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 18:18, Ашберн
Музыка
Лазарев выступил на Евровидении
Обновлено в 15:49
Экономика
Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 05:57
Политика
Порошенко дал последние наставления Зеленскому
Выступая в Киеве на праздновании Дня Европы, уходящий президент Украины Пётр Порошенко призвал команду нового президента следовать тем же курсом, которым страна шла последние пять лет с момента «революции достоинства».
Обновлено в 07:24
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины
Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Красноярском крае загорелся двухэтажный жилой дом
Для размещения пострадавших подготовлены два пункта - на базе гостиницы "Север" и дома культуры - общей вместимостью 130 человек.
Обновлено в 16:02
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Музыка
Певец из Голландии скрыл свою ориентацию, чтобы выиграть «Евровидение»
Участник «Евровидения» от Голландии — певец Дункан Лоуренс в канун финала конкурса признался, что он — бисексуал.
Обновлено в 09:59
Кино
Более 10 млн американцев прогуляют работу из-за «Игры престолов»
Согласно подсчетам аналитического центра Workforce Institute at Kronos утром 20 мая около 10,7 миллиона американцев прогуляют работу из-за того, что накануне вечером выйдет заключительная серия «Игры престолов».
Обновлено вчера в 20:46
Хоккей
Швеция одолела Швейцарию на ЧМ-2019
Сборная Швеции победила Швейцарию в матче группового этапа чемпионата мира - 2019 по хоккею, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:11
Армия и оружие
Путин сделал ставку на лазерное оружие
«Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота», — сообщил глава государства.
Обновлено вчера в 11:22
Спорт
Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения
Российская фигуристка Алина Загитова празднует день рождения. 18 мая олимпийской чемпионке исполнилось 17 лет.
Обновлено в 14:08
Футбол
Гол Чалова помог ЦСКА обыграть «Ахмат»
В 29-м туре РПЛ московские «армейцы» победили грозненский «Ахмат».
Обновлено в 11:25
Политика
В Москве представили книгу нидерландского эксперта о крушении MH17
Как доказывает в своем исследовании эксперт, крушение малайзийского Boeing в 2014 году было организовано для того, чтобы обвинить в трагедии Россию.
Обновлено вчера в 15:25
Музыка
Google предсказал победителей Евровидения-2019 на основе запросов
Примечательно, что в 2017 году компания правильно предсказала победителя конкурса, а в 2018-м победителем стал участник, занявший в Google-рейтинге второе место.
Обновлено вчера в 15:19
Транспорт
Дитрих рассказал о ходе строительства трассы «Таврида» в Крыму
Готовность строящейся в Крыму трассы "Таврида" от Керчи до Севастополя составляет более 60%, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Обновлено в 05:25
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
1. 12 миллиардов рублей нашли в трех квартирах 17 мая «Росбалт» со ссылкой на свои источники в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России сообщил об изъятии рекордного количества «черной» наличности — суммы, эквивалентной 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 08:50
Шоу-бизнес
Имя Егора Крида за 250 миллионов продал Тимати
По данным StarHit исполнителю помог Борис Ротенберг. Бизнесмен выкупил права на псевдоним за 250 млн рублей.
Обновлено в 05:56
Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»
В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Политика
Вице-канцлер Австрии попросил об отставке
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе попросил об отставке после разговора с канцлером Себастьяном Курцем.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Из-за чего Алла Пугачева снова простила своего племянника Влада
Влад Пугачев, племянник знаменитой певицы Аллы Пугачевой, заявил, что примирился с теткой и возвращается жить в Москвы в подаренную ей квартиру в районе Сокол.
Обновлено в 17:38
Политика
Посольство РФ в Британии отреагировало на статью FT про Крымский мост
Посольство России в Великобритании прокомментировало опубликованный в Financial Times текст о влиянии моста через Керченский пролив на судоходство в регионе.
Обновлено в 03:41
Политика
Суд освободил экс-президента Армении Роберта Кочаряна
Суд общей юрисдикции Еревана на судебном заседании принял решение освободить из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
Обновлено в 10:15
Авто
Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым
Эксперты составили правила, благодаря которым автовладельцы смогут, как можно дольше сохранить машине первоначальный блеск, сообщает Speedme.ru.
Обновлено в 06:35
Единоборства
Боксёр Устинов проиграл нокаутом британцу Джойсу
Российский боксёр-тяжеловес Александр Устинов проиграл нокаутом небитому британскому проспекту Джозефу Джойсу.
Обновлено в 18:07
Гаджеты
Samsung готовит начало продаж первого игрового ноутбука Odyssey
Компания Samsung представила игровой ноутбук Odyssey ещё в январе.
Обновлено в 12:33
Общество
Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети»
Как выяснили журналисты, стоимость одного звонка с помощью специального бота составляет примерно 15 рублей, одно СМС от робота обойдётся примерно в 10 рублей.
Обновлено вчера в 06:43
Музыка
Уступивший дочке Алсу финалист высмеял итоги «Голоса» в рекламе
Как передает «Газета.ру», мать Ержана Максима Гульмира Алибек заявила, что их использовали.
Обновлено в 14:10
Игры
CD Projekt Red обещает относиться к разработчикам Cyberpunk 2077 с уважением
Соучредитель компании CD Projekt Red Марчин Ивински и геймдиректор игры Cyberpunk 2077 Адам Бадовский рассказали о недавних проблемах, связанных с разработкой игр, в интервью с журналистом Kotaku Джейсоном Шрейером.
Обновлено в 17:00