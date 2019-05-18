Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержалиLenta.ru 17:40
Следственный комитет опубликовал видео допроса женщины. 21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями. Она принесла дочь в поликлинику, а не в детское учреждение, потому что «не додумала».
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Происшествия
Би-би-си снимет телевизионную драму об отравлении в Солсбери
Британская вещательная корпорация Би-би-си снимет телевизионную драму из двух частей в связи с инцидентами в прошлого году в английских городах Солсбери и Эймсбери.
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Экономика
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Футбол
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Происшествия
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Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
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Общество
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Футбол
Как Ришарлисон узнал о вызове в сборную Бразилии. Это надо видеть
Полузащитник "Эвертона" Ришарлисон эмоционально воспринял вызов в сборную Бразилии на Кубок Америки.
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Общество
Больше 3 тысяч жителей Бурятии переселят из аварийного жилья
В Улан-Удэ прошли общественные слушания нацпроекта "Жильё и городская среда" В Бурятии вырастет объём жилищного строительства, из аварийного жилья расселят 3,6 тысяч человек, а также благоустроят более тысячи дворов.
Обновлено в 20:41
Единоборства
Атлетическая комиссия повторно рассмотрит дела Нурмагомедова и Тухугова
Как сообщает ESPN, на следующей неделе состоится заседание Атлетической комиссии штата Невада (NSAC), на котором будет повторно рассмотрены дела Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова.
Обновлено в 20:43
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Звезда российской эстрады Ирина Аллегрова разместила на своей странице в Instagram трогательный пост, посвященный дочери Лале.
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Один из полицейских заметил, что вор на снимке очень похож на актера Вуди Харрельсона — он известен по сериалу «Настоящий детектив» и фильму «Прирожденные убийцы».
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Наука
Поляризация света протопланетных дисков укажет на аксионы
Японские физики предложили новый метод поиска аксионов, основанный на колебаниях поляризации протопланетных дисков.
Обновлено в 05:58
Теннис
Конта вышла в полуфинал турнира в Риме и сыграет с Бертенс
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Обновлено в 12:56
Хоккей
Сборная Чехии разгромила команду Италии в матче чемпионата мира
Хоккеисты сборной Чехии разгромили команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.
Обновлено в 16:41
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Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах
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Обновлено в 12:09
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Шоу-бизнес
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Политика
Принято решение о членстве России в ПАСЕ
Российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за событий в Крыму и на юго-востоке Украины.
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Чтобы не стать жертвой мошенников, в Роскачестве назвали несколько важных правил.
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Сплошной геморрой. Что может скрываться за болезнью?
Под маской геморроя могут скрываться как общие проктологические болезни (острые и хронические анальные трещины, воспаление перианальной области), так и воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит) и сосудистые поражения.
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Представитель Зеленского объявил о готовности к диалогу с Россией
Член штаба новоизбранного президента Украины Руслан Стефанчук заявил, что Владимир Зеленский готов к диалогу с Россией о неподконтрольным правительству Украины территориям Донбасса.
Обновлено в 18:20
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Найден способ стимулировать выработку инсулина в организме при диабете
Ученые из Университета Эксетера провели революционное исследование и нашли способ стимуляции выработки инсулина клетками организма при диабете.
Обновлено в 00:52