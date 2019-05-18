Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержалиLenta.ru вчера в 17:40
Следственный комитет опубликовал видео допроса женщины. 21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями. Она принесла дочь в поликлинику, а не в детское учреждение, потому что «не додумала».
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Полицейские задержали мать девочки, оставленной в столичной поликлинике
Агентство Москвавчера в 15:45
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