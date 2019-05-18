Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержалиLenta.ru вчера в 17:40

Следственный комитет опубликовал видео допроса женщины. 21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями. Она принесла дочь в поликлинику, а не в детское учреждение, потому что «не додумала».

Политика Спутавшийся с россиянкой вице-канцлер Австрии прояснил ситуацию Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что девушка, с которой он встречался в 2017 году на Ибице, является гражданкой Латвии, а не России.

Армия и оружие Опытный образец ракеты «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах Заместитель генерального директора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин в беседе с РИА Новости рассказал, что опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах.

Футбол «Бавария» поблагодарила Рибери, Роббена и Рафинью Перед началом матча 34-го тура чемпионата Германии "Бавария" - "Айнтрахт" болельщики и клуб поблагодарили Франка Рибери, Арьена Роббена и Рафинью, которые покинут Мюнхен по окончании сезона.

Спорт Сергей Шубенков стал третьим на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае Алтайский легкоатлет успешно стартовал в новом сезоне. В Шанхае проходит второй этап «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике.

Общество Сотни людей пришли на церемонию прощания с Сергеем Доренко Церемонию прощания с Доренко посетили сотни людей, среди которых были вдова журналиста Юлия, дочери Екатерина и Ксения, сын Прохор, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, глава ВГТРК Олег Добродеев, продюсер и телеведущий Константин Эрнст, первый замруководителя Администрации президента России Алексей Громов и другие.

Политика Володин предположил начало деменции у Зеленского В ответ на заявление Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что у избранного президента республики началась деменция.

Происшествия Соловьев придумал, где найти деньги на повышение пенсий и зарплат Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал новый рекорд в России по взяткам, установленный главой отдела ФСБ полковником Кириллом Черкалиным, у которого, по информации СМИ, изъяли 12 млрд рублей – на 3 млрд рублей больше, чем нашли у бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко.

Транспорт Первые станции Некрасовской линии столичного метро запустят в июне Участок Некрасовской линии Московского метрополитена от станции «Некрасовка» до «Косино» планируется открыть раньше срока.

Политика Порошенко предложил крымским татарам автономию Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости предоставить крымским татарам национальную территориальную автономию в составе страны.

Политика Проевропейский марш «Польша в Европе» начался в Варшаве По улицам Варшавы проходит проевропейский марш "Польша в Европе". Об этом в субботу, 18 мая, сообщает РИА "Новости".

Здоровье Сколько клещей заражены энцефалитом в Алтайском крае По последним данным, у девяти жителей Алтайского края диагностировано подозрение на клещевой энцефалит, у восьми – на иксодовый клещевой боррелиоз, у 96 – на сибирский клещевой тиф.

Спорт Сборная России по художественной гимнастике стала первой на ЧЕ Сборная России по художественной гимнастике одержала победу на чемпионате Европы в Баку в командном турнире.

Армия и оружие Страны Персидского залива согласились на размещение американских войск Страны Залива, основываясь на двухсторонних соглашениях с Соединенными Штатами, дали свое согласие на размещение американских войск на своей территории.

Шоу-бизнес Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли на красную дорожку в Каннах В строгих черных нарядах показались Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Пенелопа Крус предстала в длинном бело-голубом платье, Виктория Боня прошла в экстравагантном блестящем костюме, а Росси ди Пальма была в наряде, словно с бразильского карнавала.

Политика В США раскрыли «настоящую» цену Су-57 76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.

Музыка Рудковской не хватило места в постели Плющенко Снимает парочку жена Плющенко - Яна Рудковская. Хозяин с собакой смотрели "Евровидение". "Болеем за Серегу Лазарева!" - заявил Плющенко.

Общество Познер предрек трагический конец человечества Как отметил Познер, изменение климата, загрязнение воздуха и другие вызовы современности, с которыми сталкивается человечество, приведут к трагедии.

Здоровье Врачи предупредили о смертельной опасности фруктовых соков В США опубликованы результаты многолетних исследований, доказывающие, что свежевыжатые фруктовоые соки не менее вредны и опасны для здоровья, чем сладкие напитки с добавлением сахара: восстановленные соки, сладкая газировка.

Общество Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах Несколько бывших помощниц и поклонниц известного американского гуру «самопомощи» Тони Роббинса обвинили его в сексуальных домогательствах.

Транспорт British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.

Экономика Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5% По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.