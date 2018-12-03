Футбол

Бросивший на поле кожуру от банана фанат арестован
News.ru
10:02

Болельщик английского «Тоттенхэма», бросивший на поле банановую кожуру после гола нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга, арестован.
News.ru10:02

Подробнее о событии

Саутгейт: «Неприемлемо, если фанат кинул банановую кожуру в Обамеянга из-за расизма»

Sport24.ru13:40

Бросившему банановую кожуру в Обамеянга фанату запретили ходить на футбол

Газета.Ru12:31

Фанату «Тоттенхэма» запретили посещать матчи за бросок банана в Обамеянга

Soccer.ru11:31

Английского фаната, бросившего банановую кожуру после гола Обамеянга, отстранили от посещения матчей

Спорт-Экспресс10:50

Александер Чеферин — о броске банановой кожурой в матче «Арсенал» — «Тоттенхэм»: «Это катастрофа»

Sportbox.RU08:03

Александер Чеферин — о броске банановой кожурой в матче «Арсенал» — «Тоттенхэм»: «Это катастрофа»

Матч ТВ08:03

«Тоттенхэм» наказал фаната, бросившего банановую кожуру в Обамеянга

Евро-футбол.ру08:14
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Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 14:04, Ашберн
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«Арсенал» одержал победу над «Зенитом» в 16-м туре РПЛ

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