Политика

Бронированный лимузин Ким Чен Ына привезли во ВладивостокГазета.Ru 02:29

Из Пхеньяна во Владивосток грузовым бортом был доставлен личный лимузин северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
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