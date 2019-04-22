Бронепоезд Ким Чен Ына в среду прибудет во ВладивостокРИА Новости 23:26

Бронепоезд лидера Северной Кореи Ким Чен Ына прибудет в среду во Владивосток, сообщил РИА Новости источник в Дальневосточной железной дороге.

Бронепоезд Ким Чен Ына в среду прибудет во Владивосток

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