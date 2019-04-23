Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в средуТК Звезда вчера в 23:21

Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Ранее в КНДР анонсировали визит лидера страны Ким Чен Ына в Россию.

Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду

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