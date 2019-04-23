Политика
Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в средуТК Звезда вчера в 23:21
Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Ранее в КНДР анонсировали визит лидера страны Ким Чен Ына в Россию.
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К нам едет Ын: северокорейский вождь выходит на станции «Владивосток»
Общественное телевидение Приморья04:38
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Кино
Сергей Собянин поздравил с днем рождения артиста Льва Прыгунова
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Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:53
Энергетика
Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти
Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.
Обновлено в 05:36
Политика
Шоколадную фабрику Порошенко собрались отобрать через суд
Суд в Киеве зарегистрировал иск с требованием признать незаконной приватизацию кондитерской фабрики имени Карла Маркса корпорацией Roshen, которую основал пятый президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 08:46
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено в 05:00
Общество
Кержаков официально развелся с Тюльпановой
Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Общество
На месте судебного квартала в Петербурге появится Арт-парк
Владимир Путин инициативу Александра Беглова поддержал Теперь на этом месте появится Арт-парк - новый многоуровневый комплекс, сочетающий в себе парк, лаборатории и мастерские, кинотеатр, художественные галереи, арт-биржи и гастрономический кластер.
Обновлено в 10:17
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей
Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить на 20 км/ч предельно допустимую скорость для водителей, которые перевозят детей.
Обновлено в 08:29
Общество
ФНС разъяснила правила налогообложения теплиц
Если речь идет о постройках такого рода, платить налог за них нужно, подчеркивают в ФНС.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
Представитель МакSим раскрыла детали аварии певицы
Представительница певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова рассказала, как артистка попала в аварию.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
ФСБ отчиталась о ликвидации ячейки террористов в Приморье
ФСБ РФ сообщила о ликвидации ячейки террористической организации «Джамаат Таухид ва Джихад» (запрещена в РФ).
Обновлено в 11:22
Общество
Архитектор сообщил о планах защитить Нотр-Дам брезентом от дождя
Альпинисты накроют защитным брезентом собор Парижской Богоматери, пострадавший от пожара.
Обновлено в 09:31
Политика
В Кремле рассказали, когда возможен первый контакт Путина с Зеленским
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным направлять поздравления с победой на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому, пишет НСН.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Суд арестовал имущество Арашукова
Суд арестовал имущество и счета отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.
Обновлено в 07:41
Авто
Kia Optima и Hyundai Sonata получат полный привод
Модификации Hyundai Sonata и Kia Optima следующего поколения с полным приводом должны оказаться весьма востребованными на рынке, где уже имеются подобные автомобили их конкурентов.
Обновлено в 01:45
Политика
ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов.
Обновлено в 11:36
Политика
Иран принял контрсанкции против США
Парламент Ирана принял закон о контрсанкциях против США, сообщает во вторник, 23 апреля, агентство Tasnim.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Беспилотник «Корсар» покажут на форуме «Армия-2019»
Летный образец беспилотного летательного аппарата "Корсар" продемонстрируют на международном военно-техническом форуме "Армия-2019", который пройдет с 25 по 30 июня нынешнего года.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Могилу певца Евгения Осина привели в порядок после возгорания
Могилу певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище в Москве привели в порядок после возгорания, возле нее будет установлено видеонаблюдение, рассказал РИА Новости продюсер Андрей Разин.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
Политика
Савченко вернулась в Верховную раду
Обновлено в 04:36
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17
Происшествия
Сибирячка избила полицейского копченой рыбой на перроне
До пяти лет лишения свободы грозит 31-летней жительнице Новосибирской области, использовавшей копченую рыбку в качестве оружия против полицейского.
Обновлено в 05:05
Экономика
Чистая прибыль НЛМК сократилась почти на четверть. Котировки ушли вниз
Чистый долг НЛМК за первый квартал текущего года увеличился на 3% и составил $915 млн.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
В Калининграде заложили два больших десантных корабля для ВМФ России
На судостроительном заводе "Янтарь" возведут два больших десантных корабля "Василий Трушин" и "Владимир Андреев".
Обновлено в 05:56
Экономика
«Новатэк» может пересмотреть дивидендную политику в 2020 году
"Новатэк" в следующем году может пересмотреть дивидендную политику, в том числе планку минимальных выплат, которая сейчас составляет не менее 30% от чистой прибыли по МСФО.
Обновлено в 06:05
Политика
Президент Филиппин пригрозил Канаде «войной» из-за мусора
Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил "объявить войну" Канаде, которая "превратила его страну в свалку", сообщает портал Rappler.
Обновлено в 09:08