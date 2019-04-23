Политика
Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреляREGNUM 00:22
Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду, 24 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Дальневосточной железной дороге. «Утром (24 апреля) поезд прибывает на станцию Хасан, далее следует в Уссурийск, оттуда — во Владивосток», — сообщил собеседник издания.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Приезд Ким Чен Ына во Владивосток: когда северокорейский лидер прибудет в дальневосточную столицу и где остановится
КП - Владивостоквчера в 23:22
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
Обновлено вчера в 06:58
Экономика
Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Политика
МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил
Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
Обновлено вчера в 20:43
Авто
«Внедорожный» Renault Triber: цена Lada Granta, план по продажам 60 тысяч в год
Renault планирует продавать более 60 тысяч новых "внедорожных" компактвэнов Triber в год.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
Число жертв оползня в Колумбии возросло до 28
Число жертв оползня, сошедшего на территории западного департамента Каука в Колумбии, увеличилось до 28 человек.
Обновлено вчера в 22:17
Политика
В Госдуме предложили обменять украинских моряков на Порошенко
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил обменять украинских военных моряков, задержанных за нарушение границ России, на уходящего с поста президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 00:36
Хоккей
Кубок Стэнли. «Каролина» – 12-й в истории клуб, переведший серию с чемпионом в 1-м раунде в 7-й матч
«Кейнс» стали 12-м в истории клубом, кому удалось перевести серию с действующим чемпионом в первом раунде в 7-ю игру.
Обновлено вчера в 23:18
Кино
Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»
Представитель Минкульта подтвердил, что обращение кинотеатров получено, но прокатчик в министерство не обращался.
Обновлено вчера в 17:49
Политика
Максим Галкин поздравил Зеленского с победой
Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено вчера в 06:43
Авто
Fiat превратил хэтч Argo в кроссовер
Ожидается, что стоимость Fiat Argo Trekking составит около одного миллиона рублей по текущему курсу.
Обновлено вчера в 12:10
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен наказать виновных в начале конфликта в Донбассе.
Обновлено в 00:56
Футбол
Милнер: «Впервые в жизни буду болеть за МЮ»
Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер высказался о чемпионской гонке в АПЛ.
Обновлено вчера в 12:22
Общество
Дмитрий Быков впервые вышел на связь
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
Сочинские полицейские избили журналиста, который сделал им замечание
Как рассказал корреспондент издания «Росдержава» Станислав Андреев интернет-порталу «Свободные медиа», его затащили на территорию отдела и начали избивать после того, как он обратил внимание на то, что полицейские находились на улице без головных уборов.
Обновлено вчера в 19:04
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено вчера в 08:11
Политика
Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
Число погибших при взрывах на Шри-Ланке достигло 290
В результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли 290 человек, сообщает телеканал News First.
Обновлено вчера в 00:16
Экономика
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 770 млрд руб
В предшествующий же год объем выявленных нарушений практически удвоился — с 965,8 млрд руб. в 2016 году до 1,87 трлн руб. в 2017-м.
Обновлено в 00:53
Политика
Стала известна биография будущей первой леди Украины
Шоумен Владимир Зеленский уверенно лидирует во втором туре выборов президента Украины, поэтому уже через месяц в стране может появиться новая первая леди — Елена Зеленская, которая до сих пор предпочитала оставаться в тени своего знаменитого мужа.
Обновлено 21 апреля в 22:08
Футбол
Александр Ташаев: «Не гнался за деньгами, когда переходил в „Спартак“»
Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев заявил, что не гнался за деньгами, когда переходил в этот клуб.
Обновлено вчера в 17:46
Футбол
Давид Луиз: «„Бернли“ играл в антифутбол»
Защитник "Челси" Давид Луиз раскритиковал игру "Бернли" в очном матче команд (2:2).
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
В Екатеринбурге у строительного предприятия арестовали Lexus
В Екатеринбурге предприятие, занимающееся строительством жилых и нежилых зданий, задолжало более 12 млн рублей по налогам, отчислениям в Пенсионный фонд, Невельскому Морскому Торговому порту, а также Заводу по производству деревообрабатывающего оборудования.
Обновлено в 00:57
Политика
В штабе Зеленского рассказали о том, как будут бороться с коррупцией
В штабе Владимира Зеленского рассказали, что в качестве основных мер рассматривают планы отменить депутатскую неприкосновенность, «перезапустить» антикоррупционные органы и снизить давление на бизнес.
Обновлено в 01:16
Общество
Роспотребнадзор проверил качество популярных марок творога
Специалисты Роспотребнадзора проверили, насколько безопасен творог, который продается в магазинах под тремя популярными марками.
Обновлено в 00:59
Общество
В России выявили убыль населения в 60 регионах
По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено вчера в 06:29
Интернет
Британские ученые назвали самые «слабые» пароли
Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список наименее надежных паролей, используемых для защиты интернет-аккаунтов.
Обновлено вчера в 21:12
Здоровье
Казанские врачи: От аллергии страдают около 15% людей в мире
От аллергии в мире страдают около 15% людей.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
Пожарные эвакуировали 145 человек из больницы в Ростове-на-Дону
Спасатели эвакуировали 145 человек из-за возгорания в городской больнице № 6 в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
Российских моряков оставили без суточных за походы в Сирию
Севастопольский гарнизонный военный суд иск моряков отклонил, так как в приказе министра обороны от 2011 года следует, что военные не получают суточных за участие в походах кораблей, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 08:20