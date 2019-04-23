Политика

Завтра во Владивосток прибудет бронепоезд лидера КНДР Ким Чен ЫнаNewvz.ru 03:30

Во Владивосток Ким Чен Ын направляется по приглашению Владимира Путина. Северокорейский лидер будет находиться во Владивостоке с 24 по 26 апреля. В рамках своего визита он намерен посетить туристические достопримечательности и места, где бывал его отец Ким Чен Ир в время визита в 2002 году.
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К нам едет Ын: северокорейский вождь выходит на станции «Владивосток»

Общественное телевидение Приморья04:38

Ковровая дорожка, лимузины и спецслужбы. Что происходит во Владивостоке накануне приезда Ким Чен Ына

Телеканал 360°08:02

Когда бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток, сообщил источник

Газета.Ruвчера в 23:33

СМИ назвали дату прибытия бронепоезда Ким Чен Ына во Владивосток

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Источник: бронепоезд Ким Чен Ына в среду прибудет во Владивосток

РИА Новостивчера в 23:26

Стало известно точное время прибытия Ким Чен Ына в Россию

PrimaMedia.ruвчера в 23:20

Губернатор Приморья первым встретит Ким Чен Ына

Владивосток-Новости01:33
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 08:53, Ашберн
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Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
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В РЖД рассказали о сроках строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург

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В Красноярском крае завели дела на адептов «Свидетелей Иеговы»

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В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми

В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено в 08:07
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Суд арестовал имущество Арашукова

Суд арестовал имущество и счета отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.
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В России приостановят продажу туров на Шри-Ланку

Российские туроператоры приостановят продажу туров и продвижение туров на Шри-Ланку.
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Представлен «100-Мп» Lenovo Z6 Pro с 4 тыльными камерами

Обновлено в 07:05
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Жители России начали массово избавляться от дач

Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
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Максим Ковтун объявил о завершении карьеры

Чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы в одиночном фигурном катании Максим Ковтун сообщил РИА Новости о завершении карьеры.
Обновлено в 07:20
Общество

Центр Севастополя остался без электричества

В центре Севастополя нет электричества, в центре города не работают светофоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:21
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Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Экономика

Квартальная прибыль Coca-Cola выросла почти на 23%

Акции Coca-Cola подорожали на 4% на предварительных торгах во вторник, с начала 2019 года их стоимость выросла на 0,1%.
Обновлено в 08:03
Общество

Актеры с детьми приняли участие в показе фонда «Русский силуэт»

Свои правила диктовали животные на показе фонда "Русский силуэт". Настоящий фурор там произвели шпицы.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Могилу певца Евгения Осина привели в порядок после возгорания

Могилу певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище в Москве привели в порядок после возгорания, возле нее будет установлено видеонаблюдение, рассказал РИА Новости продюсер Андрей Разин.
Обновлено в 08:35
Политика

Порошенко планирует озвучить планы на будущее на заседании фракции БПП

Президент Украины Петр Порошенко во вторник должен прибыть на заседание фракции "Блок Петра Порошенко" и "озвучить планы на будущее", сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источник во фракции.
Обновлено в 07:40
Политика

Гройсман назвал условие для сотрудничества с Зеленским

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, при каком условии готов сотрудничать с Владимиром Зеленским после того, как он вступит в должность президента.
Обновлено в 07:04
Происшествия

В Омске дед сжег в печке двухлетнего внука

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Ленинского округа. Он затолкал в горящую печь двухлетнего внука.
Обновлено в 06:21
Политика

Перевод русских школ на латышский язык признали конституционным

Ранее сообщалось, что в Латвии пассажирка автобуса набросилась на водителя из-за русского языка.
Обновлено в 05:47
Политика

Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку

Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.
Обновлено в 06:25
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Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»

Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Авто

Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тыс. автомобилей

Обновлено в 05:13
Политика

Коломойский объявил о возвращении на Украину

Олигарх Коломойский заявил о готовности вернуться на Украину сразу после официального обнародования официальных результатов президентских выборов.
Обновлено вчера в 14:33
Политика

Соратники Порошенко отказались приходить на допрос в Генпрокуратуру

22 апреля украинская Генпрокуратура вызвала на допрос и вручение подозрений экс-главу администрации президента Петра Порошенко Бориса Ложкина, нынешнего заместителя главы АП Алексея Филатова и бывшего председателя Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 08:35
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Суд потребовал импичмента Порошенко и уголовного дела против него

Судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) требуют запустить процедуру импичмента действующего президента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 06:12
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«Нафтогаз» согласился снизить цену газа украинцам

Изменения в действующие договоры на продажу газа между «Нафтогазом» и всеми облгазсбытами и теплоэнерго, которые приобретают газ для населения, будут внесены в течение мая текущего года.
Обновлено в 06:11
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Женщина очнулась после 27 лет комы

Обновлено в 06:45
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