Политика
Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреляREGNUM 00:22
Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду, 24 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Дальневосточной железной дороге. «Утром (24 апреля) поезд прибывает на станцию Хасан, далее следует в Уссурийск, оттуда — во Владивосток», — сообщил собеседник издания.
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К нам едет Ын: северокорейский вождь выходит на станции «Владивосток»
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