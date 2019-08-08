Футбол

«Брага» вырвала победу в матче квалификации Лиги Европы с «Брондбю»РИА Новости вчера в 14:37

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Португальская "Брага" обыграла датский "Брондбю" в первом матче третьего отборочного раунда футбольной Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Брондбю, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Паулиньо (18), Андре Орта (20), Рикарду Орта (90+2).
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