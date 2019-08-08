Футбол
«Брага» вырвала победу в матче квалификации Лиги Европы с «Брондбю»РИА Новости вчера в 14:37
Португальская "Брага" обыграла датский "Брондбю" в первом матче третьего отборочного раунда футбольной Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Брондбю, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Паулиньо (18), Андре Орта (20), Рикарду Орта (90+2).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:06, Вашингтон
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Обновлено вчера в 03:41
Политика
Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины
Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Медведев заявил, что Киргизия «исчерпала лимит на революции»
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Депутат Рады назвал воюющей стороной Россию из-за Крыма
Избранный депутат Верховной роды от партии "Оппозиционный блок — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин сказал, что Россия выступает "воюющей стороной" по вопросу Крыма.
Обновлено в 01:25
Технологии
Хакеры научились менять чужие сообщения WhatsApp
В WhatsApp обнаружены уязвимости, которые позволяют хакерам править сообщения в личных и групповых чатах пользователей и таким образом распространять ложную информацию.
Обновлено вчера в 19:08
Футбол
Роберто Карлос повторил свой знаменитый удар с необычной траекторией
Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос повторил свой знаменитый гол со штрафного, который он забил Фабьену Бартезу в ворота сборной Франции в 1997 году.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
Обыски проходят в региональном главке МВД в Красноярске
Обыски проводятся в пятницу в главке МВД по Красноярскому краю. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено 07 августа в 10:00
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
В селе Каменка недалеко от горевшего военного склада произошел пожар
Пожар со взрывами произошли 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края.
Обновлено в 01:49
ЖКХ
В Петербурге после дождя затопило торговые центры и аэропорт Пулково
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
К сотрудникам ФБК пришли с обысками
К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади пришли с обысками.
Обновлено вчера в 01:41
Политика
Белый дом отсрочил выдачу лицензий для возобновления работы с Huawei
Администрация Белого дома решила пока не выдавать лицензии американским компаниям, чтобы они могли возобновить работу с оборудованием китайской Huawei Technologies.
Обновлено вчера в 19:18
Футбол
Кононов прокомментировал победу «Спартака» над «Туном» в Лиге Европы
Главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
Обновлено вчера в 15:36
Здоровье
Загадочная болезнь раздула живот индийца до невероятных размеров
В результате загадочной болезни живот 19-летнего жителя индийского города Музеффарпур раздулся до аномальных размеров.
Обновлено в 00:42
Космос
Мощный взрыв от столкновения Юпитера с метеором попал на видео
Обновлено вчера в 07:35
Здоровье
Кардиохирург прояснил, как один бокал вина в день влияет на сердце
Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов рассказал, что нужно делать для сохранения здоровья сердца, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:55
Происшествия
СМИ сообщили об пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском
В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено вчера в 21:11
Здоровье
Названы самые опасные для здоровья сыры
По словам медика, рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер, бри и другие сыры с плесенью могут выделять токсичные вещества, поэтому следует избегать беременным и кормящим женщинам, а также больным с проблемами желудочно-кишечного тракта и детям до пяти лет.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Япония на сайте Олимпиады-2020 обозначила Южные Курилы как свои
Четыре российских острова Южных Курил изображены в составе Японии на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:44
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа
Вторая половина месяца на Европейской части России окажется теплее первой. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 02:18
Происшествия
Пенсионерка сутки отпугивала медведя рычанием в хабаровской тайге
Обновлено вчера в 05:38
Происшествия
Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августа
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев помещен в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности.
Обновлено в 00:07
Теннис
Кузнецова уступила Халеп в третьем круге турнира в Торонто
Обновлено вчера в 18:28
Общество
Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA
Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия
Убийство восьмилетней давности раскрыли в Шелехове
Иркутским полицейским и следователям удалось раскрыть преступление, которое было совершено в июле 2011 года в одной из квартир Шелехова.
Обновлено в 00:27
Космос
Инопланетяне — медузы: основные уфологические теории
Один из британских ученых предположил, что соседи по Галактике могут оказаться морскими существами, а именно: огромными медузами.
Обновлено вчера в 13:02
Здоровье
В России зафиксировали рекордное число больных раком детей
Число детей до 14 лет со злокачественными образованиями составило почти 21,3 тысячи человек — это на 4,3 процента больше, чем за тот же период годом ранее.
Обновлено вчера в 11:56
Общество
Дождь и порывистый ветер ожидаются в Московском регионе в пятницу
Кратковременный дождь и до плюс 23 градусов ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».
Обновлено в 01:09
Наука
Российские ученые назвали самую «вкусную» группу крови для комаров
Обновлено вчера в 10:15