«Брондбю» и «Рейнджерс» вышли в третий раунд квалификации Лиги Европы

Гаджеты Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках «Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

Политика Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Политика Порошенко заявил, что лично составлял Минские соглашения Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично составлял текст Минских соглашений, которые потом были приняты.

Армия и оружие Распад ДРСМД: НАТО готовит меры в сфере ПРО Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг уже заявил, что НАТО согласовало ряд мер, которые позволят сохранить боеспособность альянса.

Политика Трамп ввел новые пошлины на китайские товары Президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября Соединенные Штаты вводят десятипроцентные пошлины на товары из Китая на сумму 300 миллиардов долларов.

Политика Российских моряков освободили из трехлетнего плена В Ливии освободили двух российских моряков, задержанных три года назад.

Происшествия Напавшего на полицейских в Сургуте по ошибке приняли за потерпевшего Полицейские, на которых было совершено нападение 1 августа в Сургуте, приняли за пострадавшего мужчину, который на них затем напал.

Политика Лукашенко поручил ускорить интеграцию Белоруссии с Россией Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил правительству повлиять на ускорение согласования программы действий по углублению интеграции с Россией, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.

Шоу-бизнес В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

Происшествия Прирост площадей лесных пожаров в Сибири сократился в пять раз В пресс-службе МЧС России сообщили, что ежедневный прирост площадей лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократился в пять раз.

Политика Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке, но речи об увольнении не идет.

Наука Археологи нашли храм в ушедшем под воду древнем Гераклионе Колонны древнего храма, монеты и ювелирные украшения найдены в Египте при исследовании древнего Гераклиона, разрушенного землетрясением в VIII веке и целиком погрузившегося под воду в результате цунами.

Теннис Кирьос кинул бутылку в судейскую вышку Австралийский теннисист Ник Кирьос бросил бутылку в судейскую вышку во время матча третьего круга турнира в Вашингтоне против Йосихито Нисиоки.

Общество Минздрав назвал регионы с самым большим числом абортов В Еврейской автономной области в 2018 году на 1 тыс. женщин фертильного возраста в среднем приходилось 36,6 аборта, в республике Тыва — 34,5, в Сахалинской области — 32,2. При этом меньше всего абортов было сделано в Ингушетии, Дагестане, а также в Москве, передает агентство.

Происшествия Супруга турецкого актера Мурата Йылдырыма потеряла ребенка Супруга актера была на третьем месяце беременности, когда на обследовании врачи не услышали сердцебиение ребенка и провели экстренную операцию.

Футбол ЦСКА отказался продать Чалова в «Кристал Пэлас» за 15 млн евро Московский футбольный ЦСКА отклонил предложение лондонского клуба "Кристал Пэлас" о покупке российского нападающего Федорва Чалова за 15 миллионов евро.

Транспорт Под Саратовом завершен ремонт второго подъезда к аэропорту «Гагарин» Завершился капитальный ремонт трассы "Саратов - Дубки - Новая Липовка - дорога от Шевыревки до Сабуровки", там нанесена разметка, установлены дорожные знаки, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Интернет Apple перестала прослушивать запросы пользователей к Siri В Купертино подтвердили, что небольшое количество анонимных запросов анализируется с целью улучшения Siri, однако, как отметили специалисты, в текущей политике конфиденциальности компании и её документах по безопасности не упоминается человеческий контроль.

Транспорт Российский бизнес перестанет зарабатывать на частных дорожных камерах Объем вознаграждений для обслуживающих дорожные камеры компаний предложили перестать высчитывать из числа выписанных штрафов.

Наука В Японии одобрили создание гибридов человека и мыши Как уточняет сайт kp.ru, до 1 марта 2019 года в Японии действовал запрет на использование эмбрионов, содержащих клетки человека, а также на продолжение любых экспериментов на смешанных эмбрионах дольше 14 дней.

Космос В Антарктиде на снегу обнаружен свежий радиоактивный пепел сверхновой В свежевыпавшем снегу на территории Антарктиды ученым удалось выявить очень редкий изотоп железа-60, который мог появиться после вспышки сверхновой звезды.

Общество В России отмечают 89-ю годовщину Воздушно-десантных войск В РФ 2 августа отмечают профессиональный праздник крылатой пехоты - День ВДВ. В этом году десанту исполнилось 89 лет.