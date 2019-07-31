Футбол

«Брондбю» и «Рейнджерс» вышли в третий раунд квалификации Лиги ЕвропыМатч ТВ вчера в 16:05

«Брондбю» обыграл «Лехию» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Соперником датской команды в следующей стадии турнира станет «Брага».
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