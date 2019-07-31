Футбол
«Брондбю» и «Рейнджерс» вышли в третий раунд квалификации Лиги ЕвропыМатч ТВ вчера в 16:05
«Брондбю» обыграл «Лехию» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Соперником датской команды в следующей стадии турнира станет «Брага».
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«Рейнджерс» не смог обыграть люксембургский «Прогресс», но вышел в 3-й раунд квалификации ЛЕ
Sport24.ruвчера в 15:46
«Айнтрахт» вновь одолел «Флору» и вышел в третий квалификационный раунд ЛЕ
ProstoProSportвчера в 16:22
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Музыка
Певицу Кэти Перри обязали выплатить почти $3 млн за плагиат
Обновлено вчера в 21:20
Политика
В Совфеде прокомментировали прекращение действия ДРСМД
Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал в беседе с RT официальное прекращение с 2 августа действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:20
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердили наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 05:42
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Кино
Слух: Демон Кошмар станет новым противником Доктора Стрэнджа
На прошедшем Comic-Con стало известно, что сиквел «Доктора Стрэнджа» будет называться «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия».
Обновлено в 05:26
Происшествия
Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Мужчина с ножом напал на полицейских в Сургуте
В Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских.
Обновлено вчера в 15:49
Гаджеты
В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках
Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.
Обновлено в 01:00
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
«Ранимые и обидчивые»: Лариса Гузеева посмеялась над своими хейтерами
У телеведущей много хейтеров, но появляются они в том числе и потому, что Гузеева, как правило, за словом в карман не лезет, и может позволить себе острые высказывания и даже нецензурную лексику.
Обновлено в 06:17
Происшествия
В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого
В четверг, 1 августа, во дворе частного дома в Запорожье убили вора в законе Алексея Петрова (Петрик, Лёня Хитрый).
Обновлено в 04:09
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Ставрополье возросло
По имеющейся информации, погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 18 пострадали. Уточняется, что 14 из них госпитализированы.
Обновлено в 01:10
Футбол
Женщина-судья обслужит матч за Суперкубок УЕФА
Фраппар имеет опыт работы на самом высоком уровне. Ранее она обслуживала финал женского чемпионата мира между сборными США и Нидерландов.
Обновлено в 06:30
Общество
Названы сроки восстановления сгоревших сибирских лесов
Учёные Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН рассказали, сколько потребуется времени для восстановления горящих лесов в Сибири.
Обновлено в 06:28
Путешествия
Первый морской туристический маршрут соединил Крым и Кубань
Крым и Краснодарский край соединил первый морской туристический маршрут "Паруса Боспора" продолжительностью пять-восемь дней.
Обновлено в 06:08
Гаджеты
Realme разрабатывает смартфон с 64 МП камерой
Компания Realme несколько недель назад сообщила, что работает над смартфоном с 64-мегапиксельной камерой.
Обновлено в 05:40
Финансы
Доллар и евро подорожали на полрубля за час после твита Трампа
В целом же с прошлого закрытия торгов евро к 21:30 подорожал на 60 коп.
Обновлено вчера в 14:47
Экономика
Продажи Tiffany и Dior в России в прошлом году установили рекорд
Российские «дочки» крупнейших люксовых модных брендов в 2018 г. показали рост выручки по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 03:56
Кино
В сети появился трейлер военной драмы «1917» с Бенедиктом Камбербатчем
Обновлено вчера в 15:55
Армия и оружие
Пентагону может не хватить денег на разработку ракет средней дальности
После выхода из ДРСМД Вашингтон сможет создавать новые ракеты средней дальности, однако средств на будущие разработки и проведение испытаний у Пентагона может не оказаться из-за позиции демократов в Палате представителей американского Конгресса, которые блокируют выделение финансирования.
Обновлено в 06:28
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Общество
Власти разрешат продажу алкоголя и лекарств через интернет с 2020 года
В случае с продажей лекарств Минздраву, Минпромторгу, Минэкономразвития, Минсельхозу, Роспотребнадзору и ФАС поручено принять участие в доработке ко второму чтению законопроекта, разрешающего их продажу через интернет.
Обновлено вчера в 11:30
Спорт
«Ты должен быть лучше, чем я»: Плющенко дал конкретную установку сыну
Напомним, Рудковская и Плющенко в шутку называют своего сына Гном Гномыч.
Обновлено в 05:24
Гаджеты
Популярность услуги Trade-in в Связном выросла в шесть раз
Ритейлер «Связной» подвел итоги работы услуги Trade-in за 12 месяцев.
Обновлено в 05:39
Наука
Ученые рассказали, как похмелье влияет на мозг
Похмелье очень негативно влияет на мозг и может быть опасно для жизни.
Обновлено в 01:40