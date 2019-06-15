Экономика
Broadcom ухудшил годовой прогноз из-за санкций США в отношении HuaweiФинмаркет 14 июня в 02:58
Broadcom понизила годовой прогноз выручки до $22,5 млрд с $24,5 млрд. "Очевидно, что торговый конфликт США и Китая, в том числе запрет в отношении Huawei, создает экономическую и политическую неопределенность", - сказал глава Broadcom Хок Тан в ходе телеконференции с аналитиками.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:15, Вашингтон
Общество
СМИ узнали о предложении регионов скорректировать критерии нуждаемости
Чиновники из регионов предложили в качестве одного из шагов к снижению уровня бедности скорректировать критерии нуждаемости, пишут «Известия» со ссылкой на отчеты, которые региональные власти отправили в Минтруд в рамках подведения предварительных итогов первого этапа проекта по снижению бедности.
Обновлено вчера в 23:48
Культура
В США сносят здание школы, где снимали телесериал «Твин Пикс»
Обновлено вчера в 21:03
Футбол
Руслан Малиновский: Чувствую себя обманутым
Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский обвинил клуб в нарушение обещания.
Обновлено вчера в 14:31
Футбол
«Арсенал» объявил о переходе Луценко
Руководство тульского «Арсенала» объявило о подписании контракта с Евгением Луценко.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
Смертельное ДТП произошло в Ставропольском крае
В Ставропольском крае в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:51
Общество
Кузбасским угольщикам вернули 25 млн зарплатного долга
Прокурорская проверка выявила, что работникам ООО «Ровер» задолжали за март 15,6 миллиона, а за апрель — 13,6 миллиона рублей.
Обновлено в 00:53
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
Обновлено в 00:42
Армия и оружие
ВСУ подвергли окраины Донецка массированному обстрелу
Обновлено в 00:39
Музыка
Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с артистом Сергеем Лазаревым, который произошел на церемонии вручения премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 20:23
Финансы
Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августа
В базовом сценарии, если ОПЕК + продлит сделку, а президент США Трамп заключит сделку с Китаем или хотя бы не прервет переговоры, курс рубля к доллару может достигнуть отметки 62-63 рубля уже к следующему заседанию Центробанка в июле.
Обновлено 15 июня в 23:00
Армия и оружие
Части ПВО Южного военного округа выполнят практические пуски ЗРК С-300
Части ПВО Южного военного округа выполнят практические пуски зенитными ракетными комплексами С-300 в рамках командно-штабных учений.
Обновлено вчера в 18:39
Общество
В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»
Обновлено вчера в 07:50
Политика
В Москве госпитализировали главу Дагестана
Обновлено вчера в 20:08
Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
Обновлено вчера в 17:21
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака
В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Новосибирскую студентку, обвинившую педагога в изнасиловании, отчисляют
Обновлено вчера в 13:36
Технологии
Оптическая иллюзия с шарами и полосами набирает популярность в Сети
Новая оптическая иллюзия набирает популярность среди пользователей социальных сетей.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес
Шепелев собирался сломать дверь в квартире Жанны Фриске
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
Прыгали из кабинок: в Кузбассе «взбесилось» колесо обозрения
Начался ливень, оно начало тормозить на самом верху, потом резко поехало, люди начали прыгать из кабинок друг на друга, к сожалению пришлось в этом поучаствовать.
Обновлено вчера в 23:11
Экономика
Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах
Обновлено вчера в 22:54
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено вчера в 08:37
Армия и оружие
ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35
ВКС России получили первые два новейших истребителя МиГ-35, еще четыре будут поставлены до конца года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.
Обновлено в 01:05
Политика
Индонезия вернет США контейнеры с токсичными отходами
Индонезия отправит обратно в США пять контейнеров с отходами, которые содержат токсичные вещества.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Полиция Германии задержала подозреваемого в убийстве политика
Полицейские ФРГ задержали еще одного подозреваемого в убийстве главы администрации округа Кассель (федеральная земля Гессен), члена Христианско-демократического союза (ХДС) Вальтера Любке.
Обновлено вчера в 10:23
Политика
США намерены отсрочить публикацию политической части «сделки века»
Спецпосланник президента Соединённых Штатов на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт заявил, что Вашингтон намерен отсрочить публикацию политической составляющей американского плана по ближневосточному урегулированию («сделки века»).
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
В Крыму погиб российский биатлонист
Обновлено вчера в 09:50
Политика
Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным
Лондон и Москва изучают возможности для проведения встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 19:15
Экономика
Лекарства подорожают из-за обязательной маркировки
Лекарства подорожают из-за введения обязательной маркировки с криптозащитой. Об этом заявили на совещании в Минпромторге, пишет «РГ».
Обновлено вчера в 14:11
Религия
17 июня православные отмечают День Святого Духа
Сегодня, 17 июня, православные всего мира отмечают День Святого Духа, или Духов день.
Обновлено в 00:00
Здоровье
Росздравнадзор выявил массовые нарушения льготного отпуска лекарств
Территориальные органы Росздравнадзора в ходе проведенных в первом квартале 2019 года проверок выявил нарушения в 16 российских регионах по отпуску льготных лекарств населению.
Обновлено вчера в 17:00