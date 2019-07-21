Как указали в немецкой авиакомпании, Lufthansa решила приостановить полёты по соображениям безопасности. «Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полеты в Каир, пока проводится оценка ситуации», — сказал представитель компании.

British Airways и Lufthansa приостановили полёты в Каир

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