Общество

British Airways и Lufthansa приостановили полёты в КаирRT на русском 17:15

Как указали в немецкой авиакомпании, Lufthansa решила приостановить полёты по соображениям безопасности. «Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полеты в Каир, пока проводится оценка ситуации», — сказал представитель компании.
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СМИ: Lufthansa прекращает полеты в Каир из соображений безопасности

РИА Новости17:08

Lufthansa решила прекратить полеты в Каир

Известия18:12

Lufthansa вслед за British Airways приостановила полеты в Каир

РБК18:09

Авиакомпания Германии Lufthansa вслед за British Airways прекратила полеты в Каир

Эхо Москвы23:03

British Airways приостановила полеты в Каир из соображений безопасности

Коммерсантъ16:25

СМИ: Lufthansa немедленно прекращает все полеты в Каир по соображениям безопасности

ТАСС16:45

British Airways приостановила полеты в Каир

Вести.Ru13:33
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