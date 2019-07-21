Общество
Lufthansa вслед за British Airways приостановила полеты в КаирРБК вчера в 18:09
Отмечается, что Lufthansa планирует возобновить полеты в столицу Египта в воскресенье, 21 июля. Ранее о решении приостановить полеты в Каир на семь дней объявила British Airways. В компании заявили, что намерены «оценить безопасность» в столичном аэропорту Египта.
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Авиакомпания Германии Lufthansa вслед за British Airways прекратила полеты в Каир
Эхо Москвывчера в 23:03
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