Отмечается, что Lufthansa планирует возобновить полеты в столицу Египта в воскресенье, 21 июля. Ранее о решении приостановить полеты в Каир на семь дней объявила British Airways. В компании заявили, что намерены «оценить безопасность» в столичном аэропорту Египта.

Lufthansa вслед за British Airways приостановила полеты в Каир

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