Общество
British Airways и Lufthansa приостановили полёты в КаирRT на русском вчера в 17:15
Как заявили в немецкой авиакомпании, Lufthansa решила приостановить полёты по соображениям безопасности. «Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полёты в Каир, пока проводится оценка ситуации», — сказал представитель компании.
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Футбол
Экс-тренер «Милана» рассказал об отношении к геям
Бывший главный тренер итальянского "Милана" Арриго Сакки рассказал о своем отношении к футболистам с нетрадиционной сексуальной ориентацией, передает известный спортивный журналист Танкреди Палмери.
Обновлено вчера в 20:48
Политика
На Украине начались досрочные выборы в Раду
На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 01:07
Космос
Рогозин рассказал, что робот «Федор» пробудет на МКС полторы недели
Обновлено вчера в 21:42
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Сына Плющенко увезли с тренировки на «скорой»
Как стало известно, с одной из тренировок, мальчика увезли на «скорой».
Обновлено в 01:00
Единоборства
Боксёр Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBA
Филиппинец Мэнни Пакьяо взял верх над американцем Китом Турманом и завоевал титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
Обновлено в 01:48
Кино
Фильм «Мстители: Финал» устанавливает новый рекорд по кассовым сборам
Очередной фантастический фильм из киновселенной Marvel «Мстители: Финал» (Avengers: Endgame) установил новый мировой рекорд кассовых сборов и похоже обойдет знаменитый блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар» (Avatar, 2009), который удерживал мировую пальму первенства в течение последних 10 лет.
Обновлено в 02:08
Политика
На певицу Анастасию Приходько напали во время концерта
Мужчина с голым торсом выбежал на сцену во время концерта заслуженной артистки Украины Анастасии Приходько.
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
У берегов Западной Африки горит украинский траулер, пропал моряк
Обновлено вчера в 15:43
Футбол
В Сети появилось видео избиения ОМОНом фанатов в Ростове-на-Дону
Позже в Сети появились видео с места события.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
В Яхроме свыше 70 человек эвакуировали из психиатрической больницы
"На улице Вокзальная произошло возгорание здания на территории психиатрической больницы номер 9. Были эвакуированы 72 человека", - сказал он.
Обновлено в 01:44
Единоборства
Харрис нокаутировал Олейника за 12 секунд
Харрис смог нокаутировать Олейника за 12 секунд. Это третий самый быстрый нокаут в истории UFC.
Обновлено вчера в 23:55
Единоборства
Боксера Дадашева ввели в кому после боя
Российского боксера Максима Дадашева ввели в медикаментозную кому после трепанации черепа.
Обновлено в 02:06
Путешествия
В России увлеклись новым видом туризма
В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
Обновлено в 00:51
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой
В предыдущем посте Панин показал фото царя Николая II, который дает своей дочери сделать затяжку из сигареты в мундштуке.
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия
Число пропавших из-за паводков в Иркутской области выросло до восьми
Число пропавших без вести в результате паводка в Иркутской области выросло до восьми человек.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству аннулировать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Обновлено 18 июля в 13:15
Космос
NASA зашифровало слова первого человека на Луне в своем Twitter
Обновлено 19 июля в 17:48
Гаджеты
Компанию Xiaomi покидают топ-менеджеры
Оба сотрудника являются очень важными звеньями в работе Xiaomi. По информации Astera, топ-менеджеры проработали в компании порядка пяти лет.
Обновлено вчера в 21:51
Футбол
«Бавария» обыграла «Реал» в Международном кубке чемпионов
Мюнхенская «Бавария» со счетом 3:1 победила мадридский «Реал» в матче Международного кубка чемпионов на стадионе NRG-стэдиум в Хьюстоне (США).
Обновлено вчера в 23:09
Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено 19 июля в 06:58
Футбол
Футболист «Ливерпуля» Ван Дейк надеется получить «Золотой мяч»
Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк надеется изменить тенденцию, согласно которой «Золотой мяч» получают исключительно игроки группы атаки.
Обновлено вчера в 18:55
Авто
Пользователи Сети вспомнили про необычную версию УАЗ «Головастика»
На территории СССР был разработан автомобиль для данных манипуляций. Этой машиной был заливщик швов ДС-67А.
Обновлено вчера в 08:58
Политика
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.
Обновлено вчера в 22:07
Шоу-бизнес
Михалкова из «Уральских пельменей» разделась ради «острых заголовков»
Артистка шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объяснила поклонникам, зачем выкладывает откровенные фотографии в соцсети.
Обновлено вчера в 13:15
Армия и оружие
В ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле
На Украине заявили о готовности противостоять российским войскам в Чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено вчера в 22:40
Космос
В ночном небе над Омском заметили комету
Горожане заметили в ночном небе над Омском светящийся шар, оставляющий за собой световой след.
Обновлено в 02:13
Экономика
Минтруд не станет увеличивать пособия по безработице в 2020 году
Максимальный и минимальный размеры пособий по безработице в следующем году сохранятся на нынешнем уровне — восемь тысяч и полторы тысячи рублей соответственно.
Обновлено 19 июля в 11:57
Происшествия
В Брянской области загорелся дом-интернат для престарелых
Обстоятельства возгорания выясняются.
Обновлено в 01:11