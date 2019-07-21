Общество

British Airways и Lufthansa приостановили полёты в КаирRT на русском вчера в 17:15

Как заявили в немецкой авиакомпании, Lufthansa решила приостановить полёты по соображениям безопасности. «Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полёты в Каир, пока проводится оценка ситуации», — сказал представитель компании.
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Вслед за British Airways полеты в Каир приостановила Lufthansa

Коммерсантъ02:16

СМИ: Lufthansa немедленно прекращает все полеты в Каир по соображениям безопасности

ТАССвчера в 16:45

Lufthansa решила прекратить полеты в Каир

Известиявчера в 18:12

Lufthansa вслед за British Airways приостановила полеты в Каир

РБКвчера в 18:09

СМИ: Lufthansa прекращает полеты в Каир из соображений безопасности

РИА Новостивчера в 17:08

Немецкая авиакомпания Lufthansa сегодня может возобновить полеты в Каир

Эхо Москвы02:00

British Airways приостановила полеты в Каир

Вести.Ruвчера в 13:33
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Футбол

В Сети появилось видео избиения ОМОНом фанатов в Ростове-на-Дону

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Происшествия

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Харрис смог нокаутировать Олейника за 12 секунд. Это третий самый быстрый нокаут в истории UFC.
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В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
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Шоу-бизнес

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Происшествия

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Число пропавших без вести в результате паводка в Иркутской области выросло до восьми человек.
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Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер

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Космос

NASA зашифровало слова первого человека на Луне в своем Twitter

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Оба сотрудника являются очень важными звеньями в работе Xiaomi. По информации Astera, топ-менеджеры проработали в компании порядка пяти лет.
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Футбол

«Бавария» обыграла «Реал» в Международном кубке чемпионов

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Энергетика

Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»

Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено 19 июля в 06:58
Футбол

Футболист «Ливерпуля» Ван Дейк надеется получить «Золотой мяч»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк надеется изменить тенденцию, согласно которой «Золотой мяч» получают исключительно игроки группы атаки.
Обновлено вчера в 18:55
Авто

Пользователи Сети вспомнили про необычную версию УАЗ «Головастика»

На территории СССР был разработан автомобиль для данных манипуляций. Этой машиной был заливщик швов ДС-67А.
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Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера

Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.
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Артистка шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объяснила поклонникам, зачем выкладывает откровенные фотографии в соцсети.
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Армия и оружие

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Минтруд не станет увеличивать пособия по безработице в 2020 году

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В Брянской области загорелся дом-интернат для престарелых

Обстоятельства возгорания выясняются.
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