Общество
British Airways и Lufthansa приостановили полеты в КаирИнтерфакс 03:37
Авиакомпании British Airways и Lufthansa объявили о приостановке полетов в Каир из соображений безопасности. По данным немецкой службы новостей Tagesschau, Lufthansa отменила рейсы в столицу Египта в субботу для оценки ситуации.
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Происшествия
На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отправил в отставку заместителя правительства Кирилла Подберезного после публикации видео, на котором он дерется в кафе.
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Состояние Максима Дадашева улучшилось
Состояние здоровья российского боксера Максима Дадашева улучшилось.
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Алексей Данилов отмечает день рождения
Сегодня день рождения празднует руководитель ФБУН "Саратовский НИИ сельской гигиены" Роспотребнадзора Алексей Данилов.
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Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Политика
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Журналистам политик заявила, что у Украины на сегодняшний день нет времени для экспериментов, потому что нужно начинать действовать сразу.
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Политика
На выборах в Раду зафиксировали 218 нарушений за два часа
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Происшествия
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Обновлено вчера в 01:10
Футбол
Росгвардия прокомментировала инцидент с фанатами «Спартака»
В управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) по Ростовской области прокомментировали инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОН.
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Основной упор делается на необходимости развития проекта двигателя Kaveri.
Обновлено в 04:48
Футбол
«Зенит» выйдет на поле против «Сочи» в лазурной форме
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Футбол
«Ювентус» может приобрести защитника «Тоттенхэма»
Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз может продолжить карьеру в «Ювентусе».
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Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак отдохнул в клубе с незнакомкой
Вчера экс-супруга украинской звезды застали в объятиях эффектной брюнетки. Мурата Налчаджиоглу подозревают в новом романе.
Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие
Штаб силовой операции в Донбассе подтвердил начало перемирия
Очередной режим прекращения огня, который должен стать бессрочным, наступил в Донбассе в зоне проведения украинской силовой операции с полуночи 21 июля.
Обновлено в 04:17
Политика
Оппозиция предложила Собянину обсудить недопуск на выборы в Мосгордуму
Оппозиционные кандидаты, которым отказали в регистрации для участия в выборах в Мосгордуму, выступили с совместным заявлением, в котором предложили мэру столицы Сергею Собянину встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию.
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено вчера в 23:26
Здоровье
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в волгоградском регионе снизилась на четверть
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Обновлено в 03:26
Политика
Иран заявил о готовности к любым сценариям после задержания танкера
Танкер Stena Impero, следовавший под флагом Британии, был задержан в Ормузском проливе 19 июля.
Обновлено в 04:52
Кино
«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов
Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Футбол
Зидан подтвердил скорый уход Бэйла из «Реала»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подтвердил скорый уход форварда команды Гарета Бэйла из клуба, сообщает Mirror.
Обновлено в 00:45
Политика
ЦИК назвал данные по явке на выборах в Раду
Явка на внеочередных парламентских выборах на Украине по состоянию на 12.00 (совпадает с мск) составила 13,61%.
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Футбол
Аршавин стал 14-й легендой PES 2020
Бывший форвард стал 14-м игроком, попавшим в этот список.
Обновлено в 02:58
Наука
В желудке тихоходки обнаружены загадочные кристаллы
Биолог Рафаэль Мартин-Ледо, используя фазово-контрастную микроскопию, смог заглянуть в желудок одной такой малютки и обнаружил в нем нечто потрясающее.
Обновлено 18 июля в 08:20
Кино
Махершала Али сыграет Блэйда в фильмах Marvel
Стоит отметить, что "Блэйд" и его продолжения выходили в прокат в Северной Америке с рейтингом R.Сам Снайпс неоднократно подчеркивал, что готов продолжить играть охотника на вампиров, если на то будет воля зрителей и руководства Marvel.
Обновлено в 01:07
Происшествия
Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки
Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками
«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.
Обновлено вчера в 16:11
Политика
В Донецкой области найдены заполненные протоколы выборов в Раду
В Бахмуте Донецкой области найдены пустые бланки протоколов, подписанные членами избирательной комиссии по итогам голосования населения за выбор членов в парламент Украины задолго до начала голосования.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
Обновлено в 02:38
Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Обновлено 19 июля в 18:10