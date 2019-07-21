Авиакомпании British Airways и Lufthansa объявили о приостановке полетов в Каир из соображений безопасности. По данным немецкой службы новостей Tagesschau, Lufthansa отменила рейсы в столицу Египта в субботу для оценки ситуации.

British Airways и Lufthansa приостановили полеты в Каир

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