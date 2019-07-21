Общество

British Airways и Lufthansa приостановили полеты в КаирИнтерфакс 03:37

Авиакомпании British Airways и Lufthansa объявили о приостановке полетов в Каир из соображений безопасности. По данным немецкой службы новостей Tagesschau, Lufthansa отменила рейсы в столицу Египта в субботу для оценки ситуации.
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Вслед за British Airways полеты в Каир приостановила Lufthansa

Коммерсантъ02:16

Немецкая авиакомпания Lufthansa сегодня может возобновить полеты в Каир

Эхо Москвы02:00

СМИ: Lufthansa немедленно прекращает все полеты в Каир по соображениям безопасности

ТАССвчера в 16:45

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РБКвчера в 18:09

СМИ: Lufthansa прекращает полеты в Каир из соображений безопасности

РИА Новостивчера в 17:08

Lufthansa решила прекратить полеты в Каир

Известиявчера в 18:12

British Airways приостановила полеты в Каир

Вести.Ruвчера в 13:33
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