Общество
British Airways и Lufthansa приостановили полеты в КаирИнтерфакс 03:37
Авиакомпании British Airways и Lufthansa объявили о приостановке полетов в Каир из соображений безопасности. По данным немецкой службы новостей Tagesschau, Lufthansa отменила рейсы в столицу Египта в субботу для оценки ситуации.
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Происшествия
В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы
В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
Религия
Православные празднуют явление иконы Божией Матери в Казани
Празднование явления иконы Божией Матери 21 июля началось с явления иконы в Казани в 1579 году.
Обновлено вчера в 21:40
Космос
Экипаж трех полковников прибыл на МКС
Экипаж "Союза МС-13" перешел на борт Международной космической станции.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
На Украине начались выборы в Верховную Раду
Досрочные выборы в Верховную Раду были назначены после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента во время инаугурационной речи 20 мая.
Обновлено в 01:26
Кино
Не предел: Marvel рассказала о новых проектах на Comic-Con
На конвенте Comic-Con президент студии Marvel Кевин Файги рассказал обо всех проектах четвертой кинематографической фазы и поделился планами на будущее.
Обновлено в 03:00
Общество
Синоптики рассказали о приближении «макушки лета»
19 июля заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что как минимум до конца июля жара в Московский регион не вернется.
Обновлено в 01:39
Политика
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Зампред правительства Сахалинской области уволен из-за драки в кафе
Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в воскресенье отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
В воздушном пространстве Венесуэлы обнаружен самолет-разведчик США
О нарушении воздушного пространства Венесуэлы принадлежащим США самолетом-разведчиком заявили в министерстве обороны республики.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
В Москве у безработного украли рюкзак с пятью миллионами рублей
На северо-востоке Москвы у безработного украли почти пять миллионов рублей.
Обновлено в 03:40
Авто
Alpine A110 Gains получит интерьер премиум-класса
Благодаря своему небольшому весу и 7-ступенчатой коробки передач с двойным сцеплением, приводящей в движение задние колеса Alpine A110 Gains разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды и достигает максимальной скорости в 250 км/ч.
Обновлено вчера в 09:27
Единоборства
Пакьяо завоевал чемпионский титул WBA Super в бою с Турманом
Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо победил по очкам американца Кита Турмана и завоевал чемпионский титул WBA Super в полусреднем весе.
Обновлено в 01:19
Происшествия
На Ямале восстановили движение поездов после схода вагонов с рельсов
Участок железной дороги в Приуральском районе ЯНАО, где утром в субботу с рельсов сошли 11 грузовых вагонов, открыт для движения после восстановительных работ, сообщает пресс-служба Северной железной дороги (СЖД).
Обновлено в 01:27
Экономика
Амстердаму надоели чужие данные
В последние годы технологические компании открыли в регионе десятки центров обработки данных (ЦОД).
Обновлено в 03:10
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
В Петербурге в метро мужчина напал с ножом на двух глухонемых людей
Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии Мужчина ранил двух глухонемых людей в вагоне метро в Санкт-Петербурге, после того как они не ответили на его вопрос.
Обновлено вчера в 12:55
Общество
На месте бывшего СИЗО «Кресты» в Петербурге может появиться арт-объект
На месте бывшего следственного изолятора «Кресты» на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге может появиться арт-объект с гостиницами, ресторанами и музеями.
Обновлено вчера в 15:39
Единоборства
Олейник попал в больницу после боя с Харрисом
Россиянин Алексей Олейник обратился за медицинской помощью после поражения в поединке с американцем Уолтом Харрисом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сан-Антонио (США, штат Техас).
Обновлено в 03:22
Теннис
Кафельникова включили в зал теннисной славы
Обновлено вчера в 23:24
Футбол
«Ростов» и «Спартак» сыграли вничью
Обновлено вчера в 16:56
Единоборства
Дерек Чисора нокаутировал Артура Шпильку
Обновлено вчера в 16:21
Наука
Компания Маска занялась разработкой киберимплантов для мозга
Обновлено вчера в 02:47
Гаджеты
Nokia готовит к анонсу две новых модели Nokia 6.2 и Nokia 7.2
Легендарная компания Nokia готовит к дебюту две новых модели своих телефонов, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
Украина собирается купить списанные корабли советской постройки
Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблей советской постройки.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
Из-за пожара в доме престарелых в Брянской области погиб человек
Из-за пожара в доме-интернате для инвалидов и престарелых в Брянской области погиб мужчина 1949 года рождения.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
Невидимые убийцы. Какого оружия больше всего боятся моряки
Скрытность, универсальность, способность доставить к цели сразу сотни килограммов тротила — порой торпеды угрожают кораблям больше, чем даже самые высокоскоростные ракеты.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками
«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.
Обновлено вчера в 16:11