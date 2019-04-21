Общество

Британской королеве Елизавете II исполнилось 93 годаГазета.Ru 10:13

21 апреля британская королева Елизавета II празднует свой 93-й день рождения.
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Елизавета II встретила 93-й день рождения на пасхальной службе

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Сегодня православные христиане отмечают Вербное воскресенье, которое по традиции празднуется за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю — воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
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Первый экзит-пол: Зеленский опережает Порошенко более, чем в три раза

Хотя на Украине запрещено публиковать результаты опросов избирателей по выходу с избирательных участков после голосования до 20 часов, момента, когда закроются все участки в стране, уже пошли первые утечки.
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Второй президент Украины Леонид Кучма пожелал победителю выборов быть честным и выполнять обещания, данные избирателям, передает «Интерфакс-Украина».
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Российские и американские ученые выдвинули гипотезу о том, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и ее жителями.
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Стали известны предварительные итоги выборов президента Украины

Стали известны предварительные итоги выборов президента Украины.
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Падение метеорита в Нижегородской области попало на видео

В Сети появилось видео падения светящегося объекта в Нижегородской области.
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Футбол

ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболу

Благодаря ничьей «Тулузы» и «Лилля» в 33-м туре чемпионата Франции ПСЖ за пять туров до конца первенства обеспечил себе первое место в Лиге 1. Парижане сумели защитить свой титул, добытый год назад.
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Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что допустил нарушение, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень в ходе голосования во втором туре выборов главы государства.
Обновлено в 10:12
Политика

Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко

Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.
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Британского бойца UFC арестовали за погром в отеле и угон такси

Английский боец смешанного стиля (MMA) Даррен Тилл задержан полицией испанского Тенерифе.
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Энергетика

В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе»

Ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом Министерства энергетики России.
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Политика

Лавров обвинил США в авантюре с автокефалией для Украинской церкви

Сергей Лавров прямо обвинил Вашингтон в решении предоставить руками Константинопольского Патриарха Варфоломея автокефалию Украинской церкви.
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Видео с выступлением Медведевой в латексном костюме появилось в сети

Выступление двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой на Ice Fantasia 2019 в Южной Корее обнародовал певец.
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Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
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SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено вчера в 22:23
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Зеленский набирает, Порошенко теряет: социологи обновили данные экзитпола

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Ныне царствующая королева Великобритании из Виндзорской династии. Взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после кончины своего отца, короля Георга VI. Является рекордсменом среди всех британских монархов по возрасту и продолжительности пребывания на престоле.
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