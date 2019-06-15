Политика

МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкерыРБК вчера в 14:58

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает агентство ISNA (Iranian Students News Agency).
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МИД Ирана вызвал посла Великобритании после нападения на танкеры

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Тегеран выразил протест Лондону из-за заявлений по инциденту с танкерами

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Британского посла вызвали в МИД Ирана из-за заявлений об инциденте в Оманском заливе

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Иран вызвал посла Британии после обвинений в атаке на танкеры

Газета.Ruвчера в 14:27

Иран выразил протест Британии после заявлений о «причастности» ИРИ к ЧП с танкерами

RT на русскомвчера в 16:01

ISNA: МИД Ирана выразил протест Великобритании после обвинения Тегерана в атаке на танкеры

Коммерсантъвчера в 14:07
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено вчера в 23:54, Вашингтон
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В Саратове мужчина получил смертельное ножевое ранение из-за замечания, сделанного девушкам в магазине.
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После драки с цыганами в селе под Пензой задержаны 174 человека

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В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»

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Именно поэтому труд медика особо почётен, требует большой ответственности и самоотдачи.
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Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

В результате взрыва на танкере в Махачкалинском порту погибли четыре человека, говорится в сообщении на сайте компании «Волжское пароходство», которой принадлежит судно.
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Автомобили с пробегом подорожали

Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
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Супрун посоветовала украинцам сидеть на холодном

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Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
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Опубликовано видео с места массового ДТП на МКАД

Появились кадры с места массового ДТП на МКАД. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ. На записи видно, что один из автомобилей перевернулся.
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Происшествия

Экс-замначальника ФСИН Петербурга арестован по делу о взятке

Обновлено вчера в 10:32
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Xiaomi закроет программу бета-тестирования MIUI

Программа бета-тестирования оболочки MIUI на всех смартфонах компании Xiaomi будет приостановлена и закрыта позже.
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В центре Киева прогремел мощный взрыв

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Иван Ургант посмеялся над предвыборной программой Вики Цыгановой

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Происшествия

В Японии неизвестный ударил ножом полицейского и отобрал у него оружие

Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейского в японской Осаке и забрал у него заряженный пистолет, пишет 16 июня «Киодо».
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Ребенок попал в реанимацию с соревнований по картингу в Подмосковье

Обновлено вчера в 09:53
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Ученые поставили точку в споре о пользе и вреде мяса

Мясо птицы, говядина и свинина оказались одинаково вредными для здоровья человека.
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Кожемяко: более 200 компаний с китайским участием работают в Приморье

Свыше 200 компаний с участием инвесторов из Китая работают на территории Приморского края в настоящее время, при этом КНР является и основным внешнеторговым партнером региона - на Китай приходится 55% экспорта Приморья.
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Хоккей

«Питтсбург» обменял Олли Мяятту в «Чикаго» на Доминика Кагуна

«Питтсбург Пингвинз» обменял защитника Олли Мяяття в «Чикаго Блэкхоукс» на защитника Доминика Кагуна, информирует официальный «твиттер» клуба.
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Skoda запустила массовое производство нового Superb

Компания Skoda начала массовый выпуск обновленного лифтбека Superb.
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Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма

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Водная блокада Крыма ударила по Украине

Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
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Политика

Индия ввела ввозные пошлины на американские товары

Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров.
Обновлено вчера в 17:48
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеБольше новостей по теме
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