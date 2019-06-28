Журналист The Financial Times Лайонел Барбер в эфире радиостанции LBC поделился впечатлениями от интервью с президентом России Владимиром Путиным. Барбер охарактеризовал его как спокойного и собранного человека. Журналист рассказал, что Путин умеет видеть собеседника насквозь.

Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным

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