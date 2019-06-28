Политика

Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с ПутинымРИА Новости 13:52

Журналист The Financial Times Лайонел Барбер в эфире радиостанции LBC поделился впечатлениями от интервью с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер побеседовал с Барбером накануне саммита G20 в Осаке.
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Журналист Financial Times поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Взгляд.ру14:07

«Знает, как заставить бояться»: британский журналист о Путине

Газета.Ru14:05

Взявший у Путина интервью журналист дал характеристику президенту России

Lenta.ru13:14

Редактор FT про интервью с Путиным: «Смотрит сквозь тебя»

Московский Комсомолец13:44

Редактор Financial Times назвал Путина непростым собеседником

News.ru13:17

Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным

РИА Новости13:52

Редактор FT после интервью с Путиным назвал его непростым собеседником

ТАСС12:33
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Экономика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Политика

Джимми Картер заявил, что Россия помогла Трампу стать президентом

Политик считает, что русские вмешались в выборы президента США 2016 года. Картер заявил, что на самом деле Дональд Трамп проиграл.
Обновлено в 14:26
Происшествия

Вступил в силу закон об ужесточении ответственности за «пьяные» ДТП

С 28 июня начала действовать новая редакция УК РФ, по которой участник пьяного ДТП может сесть за решетку на срок до 15 лет.
Обновлено в 04:12
Политика

В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено в 03:14
Автоспорт

Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался

Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
Политика

Белый дом сообщил об итогах переговоров Путина и Трампа

Обновлено в 02:51
Политика

Песков рассказал о беседе Путина и Мэй по «делу Скрипалей»

Обновлено в 14:36
Происшествия

«Краснодарский каннибал» получил 12 лет колонии строгого режима

Обновлено в 11:02
Политика

ЕС объявил о запуске транзакций с Ираном через механизм INSTEX

В документе отмечается, что три страны-основателя INSTEX подтвердили, что некоторые государства-члены ЕС находятся в процессе присоединения к INSTEX в качестве акционеров этого специализированного механизма, призванного содействовать законному ведению бизнеса с Ираном.
Обновлено в 14:42
Экономика

Минэкономразвития планирует ввести контроль за расходами россиян

Министерство экономического развития готовит предложение о введении контроля за расходами физических лиц.
Обновлено вчера в 09:28
Политика

Один из освобождённых украинцев объявлен в розыск СБУ за дезертирство

Освобождённый из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий, который сегодня был доставлен в Киев из Минска, ранее был объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве.
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес

Екатерина Климова и Гела Месхи официально развелись

Иск Екатерины Климовой о расторжении брака с Гелой Месхи был удовлетворен. Супруги на заседании суда не присутствовали.
Обновлено в 11:30
Происшествия

МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено в 14:50
Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект

Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.
Обновлено в 00:46
Происшествия

В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду

Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Происшествия

В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.
Обновлено в 05:28
Политика

Минюст признал нежелательной работу фонда «Свободная Россия»

Фонд "Свободная Россия" включен в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщил журналистам директор департамента Минюста России Андрей Чумаков.
Обновлено в 12:33
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 временно подешевел

На прошлые выходные китайская компания Xiaomi уже снижала временно стоимость смартфона Xiaomi Mi 9. Акция продлилась два дня, и в тот период цена была снижена на 29 долларов.
Обновлено в 12:37
Транспорт

Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро

Обновлено в 12:07
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Под Москвой у станции Сходня застряли 26 поездов

Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес

Наталья Штурм показала архивные фото в свой день рождения

28 июня исполнительница хита «Школьный роман» Наталья Штурм отмечает день рождения - певице исполняется 53 года.
Обновлено в 14:14
Происшествия

Больше 2 тыс. домов подтопило в Иркутской области

В Иркутской области в 20-ти населенных пунктах трех районов вышедшие из берегов реки подтопили 2 392 жилых дома, а также четыре социально-значимых объекта.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие

ДНР обвинила Зеленского в обострении конфликта

Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

Обновлено в 13:08
Авто

В Смоленске продают самодельный спорткар за 5 млн рублей

Автомобиль, построенный руками местного мастера Сергея Максименкова по проекту известного автомобильного дизайнера Дмитрия Парфенова, оценили в 5 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:00
Наука

Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

Обновлено 26 июня в 10:45
Общество

Прокуратура потребовала убрать латинские буквы с герба Черняховска

Прокурор города Черняховска Калининградской области через суд требует от местной администрации привести герб муниципального образования в соответствие с требованиями закона, а именно, убрать латинские буквы, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Обновлено в 05:33
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 14:29
Общество

Сын Алибасова заявил о заработанных на отравлении 26 млн

Обновлено в 07:34
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