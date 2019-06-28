Журналист The Financial Times Лайонел Барбер в эфире радиостанции LBC поделился впечатлениями от интервью с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер побеседовал с Барбером накануне саммита G20 в Осаке.

Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным

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