Политика
Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с ПутинымРИА Новости 13:52
Журналист The Financial Times Лайонел Барбер в эфире радиостанции LBC поделился впечатлениями от интервью с президентом России Владимиром Путиным. Барбер охарактеризовал его как спокойного и собранного человека. Журналист рассказал, что Путин умеет видеть собеседника насквозь.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:22, Вашингтон
Музыка
В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски
Обновлено в 16:18
Происшествия
В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за роста уровня воды
МЧС и муниципальные власти начали эвакуацию города Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального главка министерства.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Бузова показала нежные объятия с Овечкиным
Телеведущая и хоккеист случайно встретились в ресторане Российская певица Ольга Бузова показала подписчикам нежные объятия с хоккеистом Александром Овечкиным.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал, что попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске.
Обновлено в 13:08
Происшествия
В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы
Прокуратура РБ сообщает об утверждении обвинительного заключения по делу бывших начальника Отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району 51-летнего Эдуарда Матвеева, начальника УВД Кармаскалинского района 50-летнего Салавата Галиева и начальника отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летнего Павла Яромчука.
Обновлено в 03:35
Общество
Рыбы захотят перемен, а Овнов ждёт начало романтических отношений
Овен Астрологический прогноз для Овнов сулит новые знакомства, расширения круга общения, не исключено начало романтических отношений.
Обновлено вчера в 13:00
Транспорт
Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро
Обновлено в 12:07
Происшествия
МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено в 14:50
Политика
На ужин в честь лидеров G20 Путин пришел со своим термосом
Президент Российской Федерации Владимир Путин пришел на ужин в честь лидеров стран «Большой двадцатки» со своим термосом.
Обновлено в 13:51
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT
Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
Обновлено в 16:53
Политика
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев
Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Энергетика
Нефтепровод «Дружба» от Мозыря до границы с Польшей очищен
Гендиректор белорусской компании ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (является оператором «Дружбы») Олег Борисенко сообщил, что три нитки магистрального нефтепровода от польской границы до белорусского Мозыря очищены от загрязненной нефти.
Обновлено в 12:21
Общество
На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками
В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено в 16:10
Авто
В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре
С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
Обновлено в 16:05
Футбол
Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией
В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
28 июня 2019 года в России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие за собой травмы и гибель людей.
Обновлено в 05:37
Футбол
Глушаков может перейти в «Ахмат»
Обновлено в 17:55
Экономика
ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко
Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.
Обновлено в 15:46
Общество
Шарапова показала свой трехэтажный дом в США
Российская теннисистка Мария Шарапова показала журналистам свой дом в Лос-Анджелесе (США).
Обновлено в 11:50
Финансы
Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено в 15:54
Политика
Лавров оценил встречу Путина и Трампа
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров оценил встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на саммите G20, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:02
Общество
Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 временно подешевел
На прошлые выходные китайская компания Xiaomi уже снижала временно стоимость смартфона Xiaomi Mi 9. Акция продлилась два дня, и в тот период цена была снижена на 29 долларов.
Обновлено в 12:37
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Гаджеты
Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО
Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено вчера в 21:32
Футбол
Сборная Марокко обыграла Кот-д’Ивуар в матче Кубка африканских наций
В матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Марокко встречалась с национальной командой Кот-д'Ивуара.
Обновлено в 15:14