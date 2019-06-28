Журналист The Financial Times Лайонел Барбер в эфире радиостанции LBC поделился впечатлениями от интервью с президентом России Владимиром Путиным. Барбер охарактеризовал его как спокойного и собранного человека. Журналист рассказал, что Путин умеет видеть собеседника насквозь.

Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Происшествия В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за роста уровня воды МЧС и муниципальные власти начали эвакуацию города Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального главка министерства.

Шоу-бизнес Бузова показала нежные объятия с Овечкиным Телеведущая и хоккеист случайно встретились в ресторане Российская певица Ольга Бузова показала подписчикам нежные объятия с хоккеистом Александром Овечкиным.

Шоу-бизнес Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал, что попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске.

Происшествия В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы Прокуратура РБ сообщает об утверждении обвинительного заключения по делу бывших начальника Отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району 51-летнего Эдуарда Матвеева, начальника УВД Кармаскалинского района 50-летнего Салавата Галиева и начальника отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летнего Павла Яромчука.

Общество Рыбы захотят перемен, а Овнов ждёт начало романтических отношений Овен Астрологический прогноз для Овнов сулит новые знакомства, расширения круга общения, не исключено начало романтических отношений.

Происшествия МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.

Политика На ужин в честь лидеров G20 Путин пришел со своим термосом Президент Российской Федерации Владимир Путин пришел на ужин в честь лидеров стран «Большой двадцатки» со своим термосом.

Политика Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.

Политика Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.

Энергетика Нефтепровод «Дружба» от Мозыря до границы с Польшей очищен Гендиректор белорусской компании ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (является оператором «Дружбы») Олег Борисенко сообщил, что три нитки магистрального нефтепровода от польской границы до белорусского Мозыря очищены от загрязненной нефти.

Общество На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.

Авто В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.

Футбол Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.

Происшествия В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП 28 июня 2019 года в России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие за собой травмы и гибель людей.

Экономика ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.

Общество Шарапова показала свой трехэтажный дом в США Российская теннисистка Мария Шарапова показала журналистам свой дом в Лос-Анджелесе (США).

Финансы Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.

Политика Лавров оценил встречу Путина и Трампа Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров оценил встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на саммите G20, передает РИА "Новости".

Общество Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.

Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi 9 временно подешевел На прошлые выходные китайская компания Xiaomi уже снижала временно стоимость смартфона Xiaomi Mi 9. Акция продлилась два дня, и в тот период цена была снижена на 29 долларов.

Гаджеты Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.