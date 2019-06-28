Журналист The Financial Times Лайонел Барбер в эфире радиостанции LBC поделился впечатлениями от интервью с президентом России Владимиром Путиным. Барбер охарактеризовал его как спокойного и собранного человека. Журналист рассказал, что Путин умеет видеть собеседника насквозь.

Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Политика Порошенко высказался о встрече Путина и Трампа Бывший украинский президент Петр Порошенко высказался по поводу состоявшейся встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Баскетбол Сегодня стартует чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд Сегодня стартует чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд Сегодня женская сборная России проведет свой первый матч на чемпионате Европы, который пройдет в Сербии и Латвии.

Транспорт Федеральную трассу «Сибирь» затопило в Иркутской области Шестикилометровый участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» затоплен в Тулуне Иркутской области в результате паводка.

Происшествия Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.

Общество Гостей саммита G20 накормили цветами В качестве основного блюда участники саммита могли попробовать куриный балантин, ризотто с листьями шисо, фаршированные тофу с цветками цуккини и настурции.

Шоу-бизнес Алиса Фрейндлих впервые стала прабабушкой В Сети появилось первое фото ее наследника Сегодня внучка 84-летней Алисы Фрейндлих, продюсер Анна Тарасова, впервые стала мамой.

Гаджеты Apple переводит производство Mac Pro в Китай Новая модель компьютера Mac Pro будет производиться в Китае, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Авто В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.

Политика Путин пообщался с Меркель на саммите G20 Президент России Владимир Путин в кулуарах G20 переговорил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Игры Лунное приключение Deliver Us the Moon выходит на консолях Компания Wired Productions поможет разработчикам довести до релиза фантастические приключение Deliver Us the Moon.

Политика Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

Происшествия В Иркутской области прорвало дамбу на реке В Иркутской области прорвало дамбу на реке Ока.

Армия и оружие США уличили в атаке на российскую авиабазу «Хмеймим» Ранее российское военное командовании действительно сообщало о том, что авиабаза «Хмеймим» была атакована с посыла США, однако информация касательно последних нападений на авиабазу «Хмеймим» в этом плане не комментировалась.

Авто Новая Hyundai Creta появится в продаже в августе Кроссовер Hyundai Creta (ix25) нового поколения, который месяц назад заметили на финальных тестах, поступит в продажу в августе.

Общество На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.

Происшествия Две тысячи жилых домов подтопило в Иркутской области "В результате выпадения обильных осадков и подъёма уровня воды в реках в Иркутской области в 19 населенных пунктах трех муниципальных районах подтоплен 1801 жилой дом и 206 приусадебных участков, с населением 4744 человека (в том числе 865 детей)", - сообщает пресс-служба.

Общество Россияне рассказали о своих доходах на пенсии Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».

Шоу-бизнес Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.

Армия и оружие Чайная фабрика открылась в Дамаске Предприятие по производству чая и кофе открылось в столице Сирии Дамаске, сообщил журналистам его директор Мухаммед Дауд.

Политика Туск оспорил слова Путина о либерализме Глава Евросовета Дональд Туск отреагировал на высказывание президента России Владимира Путина об устаревании либеральных идеи.

Политика Климкина в Раде назвали «позором украинской дипломатии» Скорик назвал Климкина позором украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы.

Футбол Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Венесуэлу Сборная Аргентины одержала победу над командой Венесуэлы в четвертьфинале Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Политика Трамп и Си Цзиньпин начали переговоры Американский президент Дональд Трамп встретился с главой КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20, передает РИА "Новости".