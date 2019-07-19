Политика
Иран заявил о захвате британского танкераLenta.ru 14:35
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил британский нефтяной танкер Stena lmpero. Об этом сообщает Press TV в Twitter. Инцидент произошел в Ормузском проливе.
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Футбол
Писарро завершит карьеру после 20-го сезона в бундеслиге
Нападающий Клаудио Писарро сообщил, что следующий сезон станет последим в его игровой карьере.
Обновлено в 12:32
Политика
Оскандалившегося гендиректора «Рустави 2» решили уволить
Бизнесмен Кибар Халваш пообещал уволить гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию.
Обновлено вчера в 08:05
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского «цирком»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране.
Обновлено в 20:08
Музыка
В Москве пройдет первый российский концерт Эда Ширана
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Переговоры носят закрытый характер, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:34
Политика
Россия поддерживает усилия ЕС по стимулированию торговли с Ираном
Россия заявила о своей готовности присоединиться к платежной системе ЕС, чтобы обойти санкции США против Ирана, но призвала Брюссель расширить механизм для покрытия экспорта нефти.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Захарова отреагировала на продление ареста Вышинскому
Обновлено в 09:27
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено в 13:24
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара
Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Поджог аниме студии в Киото оказался местью за «украденную новеллу»
Виновный в поджоге аниме-студии в японском городе Киото, в котором погибли 33 человека и еще 36 получили ожоги разной степени тяжести, объяснил свои мотивы тем, что у него «украли новеллу», сообщает местное издание Киото.
Обновлено в 01:28
Кино
В Сети появился трейлер фильма по мюзиклу «Кошки»
Кинокомпания Universal Pictures опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер фильма по мюзиклу "Кошки" (Cats) Эндрю Ллойда Уэббера.
Обновлено в 11:26
Политика
Россия не намерена обсуждать статус Крыма в «нормандском формате»
ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что российская сторона не намерена принимать участие в обсуждении статуса Крыма на встрече так называемой нормандской четвёрки.
Обновлено в 06:50
Политика
Украина ввела спецпошлины на дизтопливо и сжиженный газ из РФ
Сообщается, что решение было принято президентом и кабмином Украины в ответ на расширение Россией экономических санкций Украина ввела специальные пошлины на импорт российского топлива.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в Китае
Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в центральной части Китая, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
Обновлено в 08:05
Политика
Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборов
Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну прокомментировал ситуацию на Украине после президентских выборов, которые прошли весной этого года.
Обновлено в 15:34
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили сообщил, что его партия не будет участвовать в выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 20:17
Происшествия
Под Петербургом из-за поломки задержали электрички
Обновлено в 14:05
Политика
Оппозиционер указал на незаконность самовыдвижения Осипова в губернаторы
Оппозиционный активист, кандидат в депутаты читинской думы Александр Жданов указал на незаконность самовыдвижения главы региона Александра Осипова кандидатом в губернаторы Забайкалья; на момент выдвижения Осипова высший закон региона - Устав Забайкальского края - разрешал идти на выборы только от политических партий.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.
Обновлено в 19:46
Политика
Бывший топ-менеджер ЮКОСа заявил об участии в попытке сместить Мэй
Подданный Великобритании Александр Темерко, бывший зампред правления ЮКОСа, в декабре 2018 года участвовал в попытке группы консерваторов сместить Терезу Мэй с поста премьер-министра, пишет Reuters.
Обновлено в 12:41
Общество
Во Франции зафиксировали самую высокую температуру в истории страны
Сообщалось, что 28 июня в населенном пункте Галларг-ле-Монтюе департамента Гар была зафиксирована самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений во Франции — 45,9 градуса тепла.
Обновлено в 18:45
Футбол
Защитник ФК «Уфа» обзвонил активных болельщиков клуба
Защитник футбольного клуба «Уфа» Данил Круговой позвонил нескольким активным болельщикам, которые в прошлом сезоне приобретали абонементы на игры — он попросил поддержать команду и в нынешнем сезоне.
Обновлено в 15:48
Политика
Верховный суд России восстановил КПРФ на выборах в парламент КЧР
Верховный суд России восстановил КПРФ на выборах в Народное Собрание Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 09:53
Общество
Россия начала экспорт пряников в Китай
Российские предприниматели начали экспорт пряников в Китай, сообщил РИА Новости вице-президент Alibaba Group по глобальным инициативам Брайан Вонг.
Обновлено в 12:51
Общество
Экс-участник списка Forbes пожаловался, что живет на 10 000 фунтов в неделю
Бизнесмен и бывший участник списка Forbes Борис Минц пожаловался на свое материальное состояние.
Обновлено в 18:31
Культура
Коллеги поздравили Александра Ширвиндта с юбилеем
По случаю юбилея выдающегося артиста со страниц «Вечерней Москвы» поздравили его друзья и коллеги.
Обновлено в 00:34
Экономика
Медведев призвал развивать рынок арендного жилья
Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что необходимо развивать рынок аренды жилья.
Обновлено в 04:20