Энергетика
Британский суд заступился за «Газпром» в споре с УкраинойLenta.ru 12:17
В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза». Претензии российской компании касались задолженности за поставленный газ, украинской — цены за транзит.
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с чего всё началось
Высокий суд Англии и Уэльса 15 марта 2019 года приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины" в рамках контракта на транзит газа, сообщила российская компания.Интерфакс11:19
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Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
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Небольшой пожар произошел в здании Абаканской теплоэлектроцентра.
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Гуайдо объявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил в четверг, что его сторонники готовятся к проведению операции «Свобода», которая завершится захватом власти в стране.
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Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
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Энергетика
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Технологии
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Обновлено вчера в 23:37
Экономика
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Названы самые ленивые регионы России
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Шоу-бизнес
Тина Канделаки заключила с мужем брачный договор
Полагают, что к независимости от мужу ее могла подтолкнуть история, связанная с Юлией Началовой, который пришлось в течение нескольких лет судиться со своим гражданским мужем Александром Фроловым из-за элитной квартиры, половину стоимости которой оплатил хоккеист, несмотря на то, что хотя их брак не был официальным.
Обновлено в 12:30
Футбол
Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест
Форвард туринского «Ювентса» Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест во время матча Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (3:0).
Обновлено в 12:41
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошел взрыв
Обновлено в 05:52
Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Спорт
ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок
В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
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Происшествия
В Москве задержали киллера с сигнальным пистолетом
Неудавшееся покушение произошло 20 марта - подозреваемый не меньше двух раз выстрелил в жертву из сигнального пистолета, но повредил потерпевшему лишь манжет куртки.
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Спорт
Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Осло
Обновлено в 12:52
Происшествия
В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»
Пожарные, которые тушили возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, действовали адекватно ситуации.
Обновлено в 07:00
Гаджеты
Honor представил в России смартфон Honor 10i
Обновлено в 09:48
Экономика
Уровень бедности в России в 2018 году почти не изменился
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году, по предварительным данным, составила 18,9 млн человек против 19,3 млн в 2017 году, сообщил в четверг Росстат.
Обновлено в 11:42
Здоровье
Из-за чего рождаются дети с синдромом Дауна
Обновлено в 07:08
Политика
ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы
Основной причиной стало наличие у Грудинина иностранных счетов в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 г. Мандат Алферова теперь передадут депутату законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву.
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Спорт
Нэтан Чен выиграл короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
Короткий прокат у мужчин на ЧМ-2019 по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующего чемпиона мира американца Нэтана Чена.
Обновлено в 08:38
Футбол
Квалификация Евро-2020: Казахстан разгромил Шотландию
В Астане состоялась встреча 1-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля.
Обновлено в 12:54
Происшествия
ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова
В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
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Экономика
Visa и MasterCard захотели лишить денег
В настоящее время главными игроками российского рынка являются международные платежные системы Visa и MasterCard: на них приходится 39,5 и 36 процентов обработанных транзакций соответственно.
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Авто
3-дверный Range Rover SV Coupe все же будет выпущен
Планировалось, что всего будет выпущено 999 единиц Range Rover SV Coupe, однако позже, из-за непростой финансовой ситуации в компании Land Rover это решение было отменено.
Обновлено в 07:08
Гаджеты
Электронный кошелек MyEtherWallet появится в блокчейн-смартфоне Finney
Криптовалютный кошелек MyEtherWallet будет интегрирован в блокчейн-смартфон Finney от Sirin Labs, сообщил «РБК-Крипто» представитель израильского стартапа.
Обновлено в 12:16