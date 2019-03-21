Британский суд заступился за «Газпром» в споре с УкраинойLenta.ru 12:17

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с чего всё началось

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза». Претензии российской компании касались задолженности за поставленный газ, украинской — цены за транзит.

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