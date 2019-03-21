Энергетика

Британский суд заступился за «Газпром» в споре с УкраинойLenta.ru 12:17

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза». Претензии российской компании касались задолженности за поставленный газ, украинской — цены за транзит.
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Суд в Лондоне приостановил производство по делу об аресте активов «Газпрома» по иску «Нафтогаза»

Высокий суд Англии и Уэльса 15 марта 2019 года приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины" в рамках контракта на транзит газа, сообщила российская компания.
Интерфакс11:19

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Суд в Лондоне приостановил производство по делу об аресте активов «Газпрома» по иску «Нафтогаза»

Интерфакс11:19

Суд в Англии приостановил разбирательство по делу «Газпрома» и «Нафтогаза»

РИА Новости11:09

Суд в Англии приостановил производство по делу «Газпрома» и «Нафтогаза»

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Высокий суд Англии приостановил производство по делу «Газпрома» и «Нафтогаза»

Говорит Москва11:25

Высокий суд приостановил дело об аресте активов «Газпрома» по иску «Нафтогаза»

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